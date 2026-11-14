Paraliż na amerykańskich lotniskach. Są opóźnienia maszyn LOT-u

Amerykańskie lotniska stanęły, konsekwencje dla Polski

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) w USA odwołała nałożony kilka godzin wcześniej zakaz startów samolotów w całych Stanach Zjednoczonych. Teraz trwa przywracanie ruchu na lotniskach, co cały czas ma konsekwencje dla terminowych odlotów i lądowań maszyn.

Skutki utrudnień za oceanem są odczuwane także w Polsce.

Rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski przekazał PAP po wznowieniu operacji lotniczych, że „wszystkie trzy rejsy powrotne PLL LOT do Warszawy wystartowały”. Ich opóźnienie wynosi od kilku minut do kilku godzin.

- Rejs LO4 z Chicago (ORD) wystartował z opóźnieniem 8 minut, LO27 z Nowego Jorku (JFK) – 40 minut, natomiast LO22 z Los Angeles (LAX) – 4 godzin i 30 minut - dodał.

Zakłócenia wpłynęły również na dalszą rotację samolotów Boeing 787 Dreamliner. - W konsekwencji rejsy LO65 z Warszawy do Bangkoku oraz LO23 z Warszawy do Los Angeles mogą być opóźnione o około dwie godziny - przekazał.

Wielkie uziemienie maszyn w USA

Po przywróceniu lotów, szef Departamentu (Ministerstwa) Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) Markwayne Mullin powiedział, że obecnie nic nie wskazuje, by wstrzymanie lotów w USA spowodowane było cyberatakiem lub udziałem państw trzecich.

Wysoki urzędnik podkreślił też, że sprawa jest bez związku z globalną awarią usług Microsoftu, która również miała miejsce w piątek.

Jak poinformował sekretarz (minister) transportu Sean Duffy, przyczyną przerwy amerykańskiego systemu lotniczego była awaria przestarzałego systemu łączności, który został przeciążony danymi podczas aktualizacji.

Wstrzymanie startów lotów spowodowało opóźnienie ponad 8,5 tys. lotów i odwołanie 6,5 tys. kolejnych.

Piątkowy zakaz startów w całym kraju był dopiero trzecim takim przypadkiem w historii USA. Wcześniejsze miały miejsce po zamachach 11 września oraz w styczniu 2023 roku w związku z awarią systemu ostrzeżeń dla pilotów (NOTAM).

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