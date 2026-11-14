Przewrócił starszego mężczyznę na wózku i go okradł. Niedawno wyszedł z więzienia

Sprawca miał przewrócić seniora na wózku i ukraść mu portfel.

W środku było około 6600 zł, dowód osobisty i karty bankomatowe.

32-latek usłyszał zarzut rozboju w warunkach recydywy i został tymczasowo aresztowany.

Stracił nogi pomagając kobiecie z wózkiem. Dominik Hołuj wrócił do szkoły i chce zdać maturę

Napad na niepełnosprawnego mężczyznę

Do zdarzenia doszło we wrześniu na warszawskim Mokotowie. Z relacji świadków wynikało, że napastnik podszedł do starszego mężczyzny poruszającego się na wózku inwalidzkim, przewrócił go, a następnie zabrał portfel z jego odzieży. Senior stracił około 6600 zł. W portfelu miał również dowód osobisty i karty bankomatowe.

Policjanci pojechali po podejrzanego do Augustowa

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z mokotowskiej komendy. Analizowali zeznania świadków i nagrania monitoringu. Zebrane materiały pomogły im ustalić tożsamość podejrzanego oraz miejsce, w którym mógł przebywać. 32-latek został namierzony w Augustowie. Policjanci zatrzymali go i przewieźli do komendy na warszawskim Mokotowie.

Sprawca rozboju w Warszawie działał w warunkach recydywy

Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju. Policjanci ustalili, że miał działać w warunkach recydywy. Do napadu miało dojść zaledwie sześć dni po opuszczeniu przez niego zakładu karnego, w którym odbywał karę za wcześniejsze umyślne przestępstwo.

32-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu go na trzy miesiące.

Za rozbój grozi od 2 do 15 lat więzienia. W przypadku recydywy sąd może podwyższyć górną granicę kary o połowę.