Przewrócił starszego mężczyznę na wózku i go okradł. Niedawno wyszedł z więzienia

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-11-14 11:39

Niepełnosprawny senior stał się ofiarą brutalnego napadu na warszawskim Mokotowie. Mężczyzna poruszający się na wózku inwalidzkim został przewrócony, a napastnik zabrał mu portfel z pieniędzmi i dokumentami. Policjanci zatrzymali podejrzanego 32-latka w Augustowie. Okazało się, że zaledwie sześć dni przed napadem opuścił więzienie.

Wózek inwalidzki
Autor: Unsplash.com Wózek inwalidzki / zdjęcie ilustracyjne
  • Sprawca miał przewrócić seniora na wózku i ukraść mu portfel.
  • W środku było około 6600 zł, dowód osobisty i karty bankomatowe.
  • 32-latek usłyszał zarzut rozboju w warunkach recydywy i został tymczasowo aresztowany.
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Napad na niepełnosprawnego mężczyznę

Do zdarzenia doszło we wrześniu na warszawskim Mokotowie. Z relacji świadków wynikało, że napastnik podszedł do starszego mężczyzny poruszającego się na wózku inwalidzkim, przewrócił go, a następnie zabrał portfel z jego odzieży. Senior stracił około 6600 zł. W portfelu miał również dowód osobisty i karty bankomatowe.

Policjanci pojechali po podejrzanego do Augustowa

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z mokotowskiej komendy. Analizowali zeznania świadków i nagrania monitoringu. Zebrane materiały pomogły im ustalić tożsamość podejrzanego oraz miejsce, w którym mógł przebywać. 32-latek został namierzony w Augustowie. Policjanci zatrzymali go i przewieźli do komendy na warszawskim Mokotowie.

Sprawca rozboju w Warszawie działał w warunkach recydywy

Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju. Policjanci ustalili, że miał działać w warunkach recydywy. Do napadu miało dojść zaledwie sześć dni po opuszczeniu przez niego zakładu karnego, w którym odbywał karę za wcześniejsze umyślne przestępstwo.

32-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu go na trzy miesiące.

Za rozbój grozi od 2 do 15 lat więzienia. W przypadku recydywy sąd może podwyższyć górną granicę kary o połowę.

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