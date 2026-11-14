Śmiertelny wypadek w Słupnie. 29-latek z dwoma zakazami usłyszał surowy wyrok

Tragiczny w skutkach wypadek wydarzył się 30 listopada 2025 roku w podwarszawskim Słupnie.

Nietrzeźwy mężczyzna zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadził do zderzenia z oplem i rozbił auto na drzewie.

Sąd wymierzył 29-latkowi karę 10 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz kierowania pojazdami.

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Tragiczny wypadek w Słupnie. Pijany kierowca uderzył w drzewo

Dramat rozegrał się 30 listopada 2025 roku około godziny 8.30 na trasie wojewódzkiej nr 631 w miejscowości Słupno. Kierujący Volkswagenem Jettą 29-letni Norbert Sz. poruszał się od strony Marek w kierunku Nieporętu. Mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem przez niedostosowanie prędkości oraz stylu jazdy do panujących warunków, w rezultacie czego zjechał na pas przeznaczony dla ruchu z naprzeciwka.

Na przeciwległym pasie doszło do zderzenia z jadącym prawidłowo oplem. Siła zderzenia wyrzuciła Volkswagena na pobocze, gdzie auto z ogromnym impetem rozbiło się na drzewie. Podróżujący tym samochodem pasażer Piotr K. poniósł śmierć na skutek odniesionych obrażeń.

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Norbert Sz. zlekceważył dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów

Przeprowadzone śledztwo wykazało, że 29-letni sprawca w ogóle nie miał prawa zasiadać za kierownicą. Na mężczyźnie ciążyły już dwa prawomocne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Śledczy przedstawili mu zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu w okresie obowiązywania zakazu oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy. Na czas trwania postępowania Norbert Sz. został umieszczony w areszcie.

Sąd Rejonowy w Wołominie wydał wyrok. 10 lat więzienia dla 29-latka

Decyzją Sądu Rejonowego w Wołominie z 19 października 2026 roku 29-letni oskarżony został uznany za winnego obu zarzucanych mu przestępstw. Wymiar sprawiedliwości skazał go na łączną karę 10 lat pozbawienia wolności, a także nałożył na niego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

„Wyrok ten stanowi jasny sygnał braku tolerancji dla pijanych kierowców, którzy w sposób rażący i powtarzalny lekceważą wyroki sądowe oraz bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego” – komentuje prokurator Marzena Kiełek - Łopińska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Decyzją sądu najbliżsi zmarłego Piotra K. otrzymają nawiązki w wysokości po 25 tys. zł dla każdej uprawnionej osoby. Dodatkowo Norbert Sz. został zobowiązany do wpłacenia 10 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Orzeczenie sądu w Wołominie nie jest jeszcze prawomocne.