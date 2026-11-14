Śmiertelny wypadek w Słupnie. 29-latek z dwoma zakazami usłyszał surowy wyrok

- Tragiczny w skutkach wypadek wydarzył się 30 listopada 2025 roku w podwarszawskim Słupnie.
- Nietrzeźwy mężczyzna zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadził do zderzenia z oplem i rozbił auto na drzewie.
- Sąd wymierzył 29-latkowi karę 10 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz kierowania pojazdami.
Tragiczny wypadek w Słupnie. Pijany kierowca uderzył w drzewo
Dramat rozegrał się 30 listopada 2025 roku około godziny 8.30 na trasie wojewódzkiej nr 631 w miejscowości Słupno. Kierujący Volkswagenem Jettą 29-letni Norbert Sz. poruszał się od strony Marek w kierunku Nieporętu. Mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem przez niedostosowanie prędkości oraz stylu jazdy do panujących warunków, w rezultacie czego zjechał na pas przeznaczony dla ruchu z naprzeciwka.
Na przeciwległym pasie doszło do zderzenia z jadącym prawidłowo oplem. Siła zderzenia wyrzuciła Volkswagena na pobocze, gdzie auto z ogromnym impetem rozbiło się na drzewie. Podróżujący tym samochodem pasażer Piotr K. poniósł śmierć na skutek odniesionych obrażeń.
Norbert Sz. zlekceważył dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów
Przeprowadzone śledztwo wykazało, że 29-letni sprawca w ogóle nie miał prawa zasiadać za kierownicą. Na mężczyźnie ciążyły już dwa prawomocne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
Śledczy przedstawili mu zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu w okresie obowiązywania zakazu oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy. Na czas trwania postępowania Norbert Sz. został umieszczony w areszcie.
Sąd Rejonowy w Wołominie wydał wyrok. 10 lat więzienia dla 29-latka
Decyzją Sądu Rejonowego w Wołominie z 19 października 2026 roku 29-letni oskarżony został uznany za winnego obu zarzucanych mu przestępstw. Wymiar sprawiedliwości skazał go na łączną karę 10 lat pozbawienia wolności, a także nałożył na niego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
„Wyrok ten stanowi jasny sygnał braku tolerancji dla pijanych kierowców, którzy w sposób rażący i powtarzalny lekceważą wyroki sądowe oraz bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego” – komentuje prokurator Marzena Kiełek - Łopińska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.
Decyzją sądu najbliżsi zmarłego Piotra K. otrzymają nawiązki w wysokości po 25 tys. zł dla każdej uprawnionej osoby. Dodatkowo Norbert Sz. został zobowiązany do wpłacenia 10 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Orzeczenie sądu w Wołominie nie jest jeszcze prawomocne.