Szpiegostwo na rzecz białoruskiego wywiadu. Pavlov T. aresztowany

Początek lutego przyniósł znaczący sukces polskiemu kontrwywiadowi. Funkcjonariusze ABW zatrzymali obywatela Białorusi, któremu zarzuca się współpracę z tamtejszym wywiadem wojskowym. Mężczyzna miał zajmować się rozpoznawaniem infrastruktury krytycznej oraz obiektów o kluczowym znaczeniu obronnym. Zebrane dowody wskazują, że jego aktywność wykraczała poza granice Polski, obejmując również terytorium Niemiec i Litwy.

Rosyjski szpieg w Palowicach

Białorusin w rękach ABW

Oficjalne potwierdzenie działań służb przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Zatrzymany, zidentyfikowany jako Pavlov T., trafił w ręce funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po ujęciu został niezwłocznie przewieziony do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie. Śledczy podejrzewają go o realizowanie zadań zlecanych bezpośrednio przez białoruski wywiad wojskowy.

Szpiegował w trzech krajach

Prokurator postawił już cudzoziemcowi konkretne zarzuty dotyczące działalności szpiegowskiej. Z ustaleń śledztwa wynika, że proceder ten trwał od czerwca 2024 roku aż do lutego 2026 roku. Pavlov T. koncentrował się na zbieraniu informacji o obiektach infrastruktury krytycznej oraz miejscach istotnych dla obronności Rzeczypospolitej i sojuszu NATO. Operacja wywiadowcza prowadzona była na szeroką skalę na terenie Polski, Niemiec oraz Litwy.

„Pavlov T. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Na tym etapie nie informujemy o jego postawie procesowej” – zaznaczył prok. Nowak.

Grozi mu wieloletnie więzienie

Wobec podejrzanego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Kodeks karny przewiduje surowe konsekwencje za zarzucane mu czyny – mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż pięć lat. Sukces operacyjny był możliwy dzięki ścisłej kooperacji ABW z zagranicznymi partnerami: niemieckim BfV oraz litewskim VSD. Służby podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy, co może zwiastować kolejne ustalenia w toku śledztwa.