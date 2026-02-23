Tragiczny finał podróży tramwajem. Ratownicy walczyli o życie 48-latka!

Pasażerowie pierwsi zauważyli problem w tramwaju

Ze wstępnych ustaleń wynika, że to współpasażerowie jako pierwsi zauważyli, że z mężczyzną dzieje się coś niepokojącego. To oni zaalarmowali motorniczego o zasłabnięciu mężczyzny w pojeździe. Tramwaj natychmiast zatrzymano na najbliższym przystanku i wezwano służby ratunkowe. Każda minuta była na wagę złota.

Na miejscu błyskawicznie pojawiły się zespoły ratownictwa medycznego. Ratownicy przez kilkadziesiąt minut prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, pomimo długotrwałej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować.

Paraliż komunikacyjny po tragicznym zdarzeniu na Ochocie

Na miejscu pracowała także policja oraz nadzór ruchu Tramwajów Warszawskich.

Funkcjonariusze i służby wyjaśniali okoliczności zdarzenia bezpośrednio na miejscu. W związku z akcją ratunkową ruch tramwajowy w rejonie ulicy Grójeckiej był czasowo zablokowany. Przez blisko dwie godziny okolice Banacha były sparaliżowane. Pasażerowie musieli szukać alternatywnych połączeń, a służby robiły wszystko, by przywrócić normalny ruch.

Ruch wznowiono około godziny 17:10.

Jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową

Resuscytację krążeniowo-oddechową należy rozpocząć od sprawdzenia bezpieczeństwa miejsca zdarzenia oraz oceny stanu poszkodowanego. Delikatnie potrząśnij osobą i głośno zapytaj, czy wszystko w porządku. Jeśli nie reaguje, sprawdź oddech, udrażniając drogi oddechowe poprzez odchylenie głowy do tyłu i uniesienie żuchwy, a następnie obserwuj przez około 10 sekund, czy klatka piersiowa się porusza.

W przypadku braku prawidłowego oddechu natychmiast wezwij pomoc (zadzwoń pod numer alarmowy 112) lub poproś kogoś w pobliżu o wezwanie służb ratunkowych oraz przyniesienie defibrylatora AED, jeśli jest dostępny.

Rozpocznij uciski klatki piersiowej, układając dłonie na środku mostka i uciskając klatkę piersiową na głębokość około 5-6 cm w tempie 100-120 uciśnięć na minutę. Po wykonaniu 30 uciśnięć wykonaj 2 oddechy ratownicze, szczelnie obejmując usta poszkodowanego swoimi ustami i obserwując unoszenie się klatki piersiowej.

Kontynuuj cykl 30:2 do momentu przyjazdu służb ratunkowych lub odzyskania oznak życia. Jeśli dostępny jest AED, włącz urządzenie i postępuj zgodnie z jego poleceniami głosowymi, przerywając uciski tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Źródło: Miejski Reporter

10

Pokaz pierwszej pomocy