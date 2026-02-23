Cała okolica usłyszała huk granatów. Szturm CBŚP w Warszawie. 23 osoby zatrzymane, w tym pseudokibice

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-02-23 9:32

Uzbrojeni po zęby funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę akcję, w wyniku której rozbito zorganizowaną grupę przestępczą. Gang trudnił się produkcją i dystrybucją narkotyków na terenie Warszawy i okolic. Wśród zatrzymanych są pseudokibice jednego ze stołecznych klubów sportowych.

  • CBŚP przeprowadziło zmasowaną akcję w Warszawie, rozbijając zorganizowaną grupę przestępczą.
  • Zatrzymano 23 osoby, w tym pseudokibiców i "chemika" specjalizującego się w produkcji cracku.
  • 6 z nich było poszukiwanych w związku z innymi sprawami.

Warszawa: Akcja CBŚP. 23 osoby zatrzymane, w tym pseudokibice i "chemik" od cracku

W operacji uczestniczyło ponad 300 funkcjonariuszy, w tym z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Białegostoku, Kielc, Lublina i Warszawy.

Pod osłoną nocy liczne czarne samochody podjechały pod budynki mieszkalne na terenie stolicy. Wysiedli z nich uzbrojeni po zęby kontrterroryści. Przeładowali broń, otworzyli drzwi i wrzucili do lokali granaty hukowe. 

Łącznie zatrzymano 23 osoby, w tym członka grupy pełniącego rolę tzw. chemika, który specjalizował się w przekształcaniu kokainy w crack.

„Crack powoduje silne uzależnienie, prowadzi do wyniszczenia organizmu, poważnych zaburzeń psychicznych oraz eskalacji agresji. Ich obecność na rynku sprzyja rozwojowi przestępczości, w tym działalności środowisk pseudokibicowskich, generując realne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego” – podkreśla kom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy komendanta CBŚP.

Akcja CBŚP w Jankach

Polecany artykuł:

Marihuana warta ponad milion w czerwonej Dacii. Szybka akcja CBŚP w Jankach

16 osób aresztowanych

Dodatkowo zatrzymano 6 osób poszukiwanych w związku z innymi sprawami. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także produkcji i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec 16 osób tymczasowe aresztowanie.

Narkotyki, pieniądze i dalsze śledztwo w sprawie gangu pseudokibiców

Podczas przeszukań zabezpieczono 80 tysięcy złotych, pochodzące z przestępczej działalności. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Akcja służb wymierzona w potężny gang
Galeria zdjęć 4
Sonda
Czy narkotykowi dilerzy to problem w Warszawie?

Polecany artykuł:

Strzelanina w Jankach?! Świadkowie słyszeli huk. Mamy informacje z CBŚP

Polecany artykuł:

"Jesteś monitorowany". Straszą Polaków CBŚP, służby pilnie ostrzegają
Sonda
Czy narkotykowi dilerzy to problem w Warszawie?
Warszawa
pseudokibice
CBŚP