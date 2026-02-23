Cała okolica usłyszała huk granatów. Szturm CBŚP w Warszawie. 23 osoby zatrzymane, w tym pseudokibice

CBŚP przeprowadziło zmasowaną akcję w Warszawie, rozbijając zorganizowaną grupę przestępczą.

Zatrzymano 23 osoby, w tym pseudokibiców i "chemika" specjalizującego się w produkcji cracku.

6 z nich było poszukiwanych w związku z innymi sprawami.

W operacji uczestniczyło ponad 300 funkcjonariuszy, w tym z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Białegostoku, Kielc, Lublina i Warszawy.

Pod osłoną nocy liczne czarne samochody podjechały pod budynki mieszkalne na terenie stolicy. Wysiedli z nich uzbrojeni po zęby kontrterroryści. Przeładowali broń, otworzyli drzwi i wrzucili do lokali granaty hukowe.

Łącznie zatrzymano 23 osoby, w tym członka grupy pełniącego rolę tzw. chemika, który specjalizował się w przekształcaniu kokainy w crack.

„Crack powoduje silne uzależnienie, prowadzi do wyniszczenia organizmu, poważnych zaburzeń psychicznych oraz eskalacji agresji. Ich obecność na rynku sprzyja rozwojowi przestępczości, w tym działalności środowisk pseudokibicowskich, generując realne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego” – podkreśla kom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy komendanta CBŚP.

Akcja CBŚP w Jankach

16 osób aresztowanych

Dodatkowo zatrzymano 6 osób poszukiwanych w związku z innymi sprawami. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także produkcji i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec 16 osób tymczasowe aresztowanie.

Narkotyki, pieniądze i dalsze śledztwo w sprawie gangu pseudokibiców

Podczas przeszukań zabezpieczono 80 tysięcy złotych, pochodzące z przestępczej działalności. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

