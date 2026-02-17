"Jesteś monitorowany". Straszą Polaków CBŚP, służby pilnie ostrzegają

Oszuści podszywają się pod CBŚP

"Jestes monitorowany przez nasza komende. Zastepca Komendanta Centralnego Biura Sledczego Policji: insp. Artur Kowalczewski, otrzymal wniosek do rozpatrzenia. Numer wniosku: AB-IP.185.6.2026. Niniejsza rozmowe prowadzi inspektor Artur Kowalczewski, funkcjonariusz Centralnego Biura Sledczego. W twoim imieniu zostala przyjeta gotowka oznakowana w dniu: 13.02.2026. Kwota: 97826.00 PLN. Decyzja zwrotna zostanie skierowana do operatora prowadzacego, Doradca: Daniel Pomorski" - oto treść wiadomości SMS (zachowana pisownia oryginalna), które rozsyłają oszuści.

Najważniejsza jest ostrożność - apel funkcjonariuszy

Jak widać, wyłudzacze znaleźli nową metodę, podszywając się pod policjantów CBŚP. Chcą w ten sposób zaniepokoić odbiorcę i wywrzeć na nim presję, prowadzącą do szybkiej, jednak niebezpiecznej w skutkach reakcji. Funkcjonariusze apelują, aby nie reagować na podobne próby kontaktu (również telefoniczne czy na komunikatorach internetowych) i niezmiennie zachowywać ostrożność, gdyż sposoby działania oszustów wciąż się zmieniają.

Policjanci proszą też, by nigdy nie przekazywać obcym swoich danych osobowych. Pod żadnym pozorem nie należy udzielać nieznajomym informacji, które mogą umożliwić im zdalny dostęp do konta bankowego, ale również danych z karty płatniczej, kodów BLIK, gotówki czy kryptowalut.

"Nie klikajmy w podejrzane linki i nie skanujmy nieznanych kodów QR, w szczególności przesyłanych za pomocą SMS-ów, wiadomości na komunikatorach internetowych lub poczty e-mail. Jeśli otrzymaliśmy tego typu wiadomość, to jest to z całą pewnością próba oszustwa. Zachowajmy wzmożoną ostrożność!" - czytamy w komunikacie funkcjonariuszy CBŚP.

