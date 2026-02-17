W nocy może się zrobić niebezpiecznie. Lepiej uważać, IMGW ostrzega

Ostrzeżenia IMGW - uwaga, będzie ślisko (17/18.02.2026)

We wtorek, 17 lutego ostrzeżenia IMGW objęły przede wszystkim południową oraz południowo-zachodnią część kraju. Od godz. 20:00 do godz. 6:00 w środę obowiązywać będą alerty 1. stopnia przed oblodzeniami. Po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu na drogach może zrobić się naprawdę ślisko. Ostrzeżenia dotyczą części lub całości województw: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego.

Miejscami pojawią się również intensywne opady śniegu. Tego rodzaju alerty IMGW wydał na noc i poranek dla powiatów: lwóweckiego, karkonoskiego, Jeleniej Góry, cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego oraz dla Bielska-Białej.

Prognoza pogody - kolejny dzień z kolejnymi ostrzeżeniami IMGW? (18.02.2026)

Czy niebezpiecznych zjawisk pogodowych trzeba się będzie spodziewać również w środę, 18 lutego? Jak wynika z prognozy pogody IMGW, niebo pozostanie gęsto zachmurzone. Miejscami wystąpią opady śniegu, a na południowym zachodzie kraju - także deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5°C na północnym wschodzie, przez ok. 0°C w centrum, do 2°C na południu.

Instytut niestety prognozuje na ten dzień zagrożenia meteorologiczne. Oblodzenia ponownie dadzą się we znaki mieszkańcom części lub całości województw: dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego. Do tego dojdą intensywne opady śniegu w południowej części woj. śląskiego.

Warto oczywiście pamiętać, że sytuacja pogodowa może zmieniać się naprawdę dynamicznie. Najlepiej jest więc na bieżąco śledzić komunikaty wydawane przez IMGW.

