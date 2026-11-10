ABW zatrzymała dwóch obywateli Ukrainy. Śledczy mówią o szpiegostwie i dywersji

• Funkcjonariusze ABW ujęli dwóch obywateli Ukrainy.

• Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące szpiegostwa oraz dywersji.

• Z informacji Tomasza Siemoniaka wynika, że mężczyźni działali na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.

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Zatrzymanie ABW w Mińsku Mazowieckim. Ukraińcy fotografowali obiekty wojskowe

Informację o akcji służb przekazał Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Agenci ABW zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy w Mińsku Mazowieckim, a ujęci mężczyźni są w wieku 24 i 25 lat.

Z ustaleń operacyjnych wynika, że zatrzymani prowadzili rozpoznanie polskiej infrastruktury krytycznej oraz obiektów wojskowych, wykonując przy tym dokumentację fotograficzną. Oprócz tego przedstawiono im zarzuty związane z podpaleniami samochodów. Prowadzący sprawę śledczy zakładają, że wszystkie te operacje były realizowane na polecenie służb specjalnych Rosji.

Zatrzymani przez ABW zmieniali tablice rejestracyjne dla dezinformacji

Śledczy badają także wątek celowego wprowadzania w błąd organów ścigania oraz społeczeństwa. Podejrzani montowali w wykorzystywanych autach tablice rejestracyjne przypominające oznaczenia ukraińskiego wojska, co miało zmylić polskie służby.

W ocenie ministra Siemoniaka taka manipulacja miała na celu zatarcie prawdziwych śladów i zrzucenie odpowiedzialności na stronę ukraińską. Stworzenie fałszywego tropu mogło posłużyć do prowadzenia zakrojonych działań dezinformacyjnych w przestrzeni publicznej.

Wypłaty w kryptowalutach i groźba dożywocia dla podejrzanych o szpiegostwo

Szef resortu nadzorującego służby ujawnił, że zatrzymani działali z pobudek finansowych i inkasowali pieniądze za zrealizowane zlecenia. Część wynagrodzenia za akcje dywersyjne trafiała do nich w formie kryptowalut, co miało utrudnić wyśledzenie przelewów.

Sąd zadecydował o zastosowaniu wobec obu podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje łódzki wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

Za czyny zarzucane młodym mężczyznom polski kodeks karny przewiduje najsurowszy wymiar kary, czyli nawet dożywotnie pozbawienie wolności za działalność szpiegowską i dywersyjną.