Tysiące butelek z szampanem dla dzieci na drodze. Trasa była zablokowana przez całą noc

Do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór (9 listopada) tuż po godzinie 19 w miejscowości Sielice, na kluczowym odcinku drogi krajowej nr 50. Zderzyły się tam dwa ciągniki siodłowe z naczepami. Siła uderzenia była tak duża, że jeden z pojazdów przewrócił się na bok, a oba wypadły poza jezdnię.

Jeden z kierowców został ranny i wymagał natychmiastowego transportu do szpitala. Jednak to, co znajdowało się na naczepie, stało się przyczyną komunikacyjnego koszmaru. Tysiące butelek z popularnym napojem dla dzieci dosłownie zalały drogę, uniemożliwiając jakikolwiek ruch.

Całonocny paraliż i wyznaczone objazdy

Droga krajowa nr 50 została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Dla kierowców oznaczało to konieczność korzystania z długich i skomplikowanych objazdów. Utrudnienia trwały przez całą noc, a policja poinformowała o odblokowaniu trasy dopiero we wtorek tuż przed godziną 7 rano.

W wielogodzinnych działaniach ratowniczych brały udział dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sochaczewie oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w Mikołajewie i Wyczółkach. Dopiero po wielu godzinach intensywnej pracy udało im się uprzątnąć drogę i przywrócić na niej normalny ruch.

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