Zapowiedział „akcję w Warszawie” po strzelaninie w Krakowie. Prokuratura postawiła zarzuty

Kiedy w nocy z 7 na 8 listopada 2026 roku cała Polska żyła jeszcze dramatycznymi doniesieniami o krwawym ataku w Krakowie, w mediach społecznościowych na profilu „Kanał Zero” opublikowano budzący grozę wpis. Pod transmisją na żywo, która relacjonowała tragiczne zajścia ze stolicy Małopolski, Emil W. zamieścił jedno krótkie zdanie, które niosło za sobą bardzo poważne konsekwencje.

Mężczyzna napisał „spokojnie, jutro akcja w Warszawie, uważajcie na ulicach”. Biorąc pod uwagę niedawną rzeź, która wstrząsnęła opinią publiczną w całym kraju, słowa te odebrano jako zapowiedź realnego niebezpieczeństwa. Jeden z anonimowych użytkowników sieci po przeczytaniu tej wiadomości natychmiast powiadomił policję.

29

Emil W. z zarzutami po wpisie o Warszawie. Tłumaczył się burdami pod Trybunałem Konstytucyjnym

Policjanci błyskawicznie ustalili tożsamość autora niepokojącego wpisu. W trakcie przesłuchania Emil W. potwierdził, że to on zamieścił komentarz, ale jednocześnie przekonywał o błędnej interpretacji swoich słów. Mężczyzna zapewniał śledczych, że nie zapowiadał kolejnego ataku terrorystycznego, lecz miał na myśli spodziewane zamieszki oraz „burdy” przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego.

Takie wyjaśnienia nie przekonały jednak śledczych z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ. Mężczyzna usłyszał zarzut z artykułu 224a Kodeksu karnego, który dotyczy wywołania fałszywego alarmu o zagrożeniu dla życia i zdrowia wielu osób.

Podejrzany Emil W. uniknął tymczasowego aresztowania, jednak prokurator objął go policyjnym dozorem, co wiąże się z obowiązkiem cotygodniowego meldowania się w wyznaczonej komendzie. Za popełnione przestępstwo kodeks przewiduje surową karę od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia.

Strzelanina w Krakowie i zbrodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kim był Michał Oksiński

Warto przypomnieć, że 7 listopada 24-letni Michał Oksiński przeprowadził krwawy atak na krakowskim Rynku Głównym. Napastnik pozbawił życia sześć przypadkowych osób, a kilkanaście następnych ranił. Sam sprawca zmarł w szpitalu na skutek obrażeń, których doznał w trakcie policyjnej akcji.

Przed wyjazdem do stolicy Małopolski Oksiński dokonał zbrodni w rodzinnym domu w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie zabił 53-letniego ojca, 52-letnią matkę oraz 21-letnią siostrę. Z ustaleń prowadzących sprawę wynika, że wszyscy bliscy zginęli od strzałów w głowę, najpewniej podczas snu, a napastnik uśmiercił również dwa domowe koty.

Podczas przeszukania posesji należącej do rodziny Oksińskich służby natrafiły na potężny skład uzbrojenia. Wliczając egzemplarze zabezpieczone w Krakowie, funkcjonariusze przejęli łącznie 11 sztuk broni palnej oraz bardzo dużo amunicji. Śledczy potwierdzili, że ojciec napastnika miał legalne pozwolenie na dziewięć z nich, natomiast sam Michał Oksiński posiadał zezwolenie na dwie sztuki.