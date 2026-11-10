Skradziona Toyota RAV4 rozkręcana w lesie. Kryminalni z Wołomina zatrzymali dwóch mężczyzn

Nielegalny demontaż aut w lesie w gminie Tłuszcz

Funkcjonariusze przeprowadzili tę akcję 5 listopada na terenie kompleksu leśnego w Kukawkach, położonych w gminie Tłuszcz. Do policjantów z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie dotarły sygnały, że w tamtejszym lesie może odbywać się demontaż kradzionych pojazdów. Mundurowi bezzwłocznie udali się w wytypowane miejsce.

Podczas zbliżania się do wskazanego w zawiadomieniu punktu, stróże prawa wychwycili dźwięk włączonych elektronarzędzi. Z głębi drzewostanu dobiegały także metaliczne stukoty wskazujące na odkręcanie części podwozia pojazdu.

Wkrótce potem oczom kryminalnych ukazało się dwóch osobników. Mężczyźni wspomagali się latarkami czołowymi i byli w trakcie rozkręcania osobowej Toyoty RAV4. Ukrycie się w leśnej głuszy miało im zapewnić swobodę działania bez ryzyka, że zostaną zauważeni przez przypadkowych przechodniów.

Zatrzymanie mieszkańców Jadowa i skradziona w Warszawie Toyota RAV4

Stróże prawa ruszyli do akcji. Kiedy padło hasło „Policja!”, obaj zaskoczeni mężczyźni porzucili zajęcie i zaczęli uciekać. Chociaż podejrzani stawiali opór, mundurowi błyskawicznie obezwładnili 36-latka oraz 47-latka, którzy okazali się mieszkańcami Jadowa.

Kolejnym krokiem funkcjonariuszy była weryfikacja numerów identyfikacyjnych demontowanego pojazdu. Dane potwierdziły, że rozbierana Toyota RAV4 figuruje w bazie jako utracona w wyniku przestępstwa. Samochód zniknął z terytorium Warszawy nocą z 3 na 4 listopada, co wskazuje, że do prowizorycznej, leśnej dziupli sprowadzono go krótko przed wkroczeniem mundurowych.

Odzyskane części samochodowe ukryte w busie marki Volkswagen

Tuż obok miejsca, gdzie rozkręcano auto, zaparkowany był dostawczy volkswagen z otwartymi drzwiami prowadzącymi do przestrzeni ładunkowej.

W bezpośrednim sąsiedztwie tego busa funkcjonariusze natrafili na podzespoły wymontowane z japońskiego SUV-a. Z ustaleń wynika, że sprawcy wykorzystywali stojący pojazd jako magazyn na zdemontowane wcześniej elementy karoserii i wyposażenia.

Kiedy śledczy zakończyli wszystkie niezbędne czynności procesowe na miejscu zdarzenia, uszkodzona Toyota razem z zabezpieczonymi podzespołami trafiła na policyjny parking depozytowy.

Zarzuty paserstwa dla zatrzymanych i dozór policji

Zatrzymanym mężczyznom przedstawiono zarzuty dotyczące umyślnego paserstwa. W świetle prawa oznacza to, że śledczy zarzucają im przyjęcie mienia pochodzącego z czynu zabronionego, udzielenie pomocy w jego zatajeniu bądź podjęcie innych kroków związanych ze skradzionym dobrem.

W policyjnych komunikatach nie ma informacji, by 36-latkowi oraz 47-latkowi przypisano sam fakt uprowadzenia pojazdu. Prowadzący sprawę funkcjonariusze wciąż badają, kto dokładnie ukradł Toyotę RAV4 ze stolicy i w jakich okolicznościach auto znalazło się w kompleksie leśnym na terenie gminy Tłuszcz.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego za dopuszczenie się umyślnego paserstwa sąd może wymierzyć karę od trzech miesięcy do nawet pięciu lat więzienia.

Prokuratura nie zdecydowała się na złożenie wniosku o tymczasowy areszt dla ujętych mężczyzn, nakładając na obu środek zapobiegawczy w formie policyjnego dozoru. Taki obrót spraw sprawia, że 36-latek i 47-latek będą oczekiwać na proces na wolności, mając jednak obowiązek respektowania narzuconych rygorów oraz regularnego meldowania się we wskazanej komendzie.