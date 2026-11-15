Symbol Grochowa przejdzie metamorfozę. Deweloper chciał tu postawić sześć pięter. Jak zmieni się zabytek?

Konkurs ogłoszono 13 listopada 2026 roku.

Wnioski o dopuszczenie do udziału można składać do 4 grudnia, do godz. 15.

W budynku mają znaleźć się m.in. przestrzenie kulturalne, edukacyjne, biblioteka i gastronomia.

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Zabytek uratowano przed deweloperem

Piekarnia Teodora Reicherta to jeden z symboli dawnego Grochowa. Przed wojną uchodziła za jeden z najlepszych zakładów piekarskich w tej części Warszawy. Budynek przez lata stał zamknięty i niszczał.

Jesienią 2023 roku dzielnica skorzystała z prawa pierwokupu i kupiła nieruchomość. Wcześniej planował ją przejąć deweloper, który chciał nadbudować obiekt do sześciu pięter – przypomina „Architektura-Murator”. Z pierwotnej konstrukcji miały pozostać jedynie dwie ściany zewnętrzne i brama na podwórze. Plany te wywołały sprzeciw osób walczących o zachowanie zabytku.

Mimo przejęcia budynku przez dzielnicę remont długo nie ruszał. Konieczne były dodatkowe ekspertyzy techniczne i uzgodnienia konserwatorskie. Władze Pragi-Południe zapowiadały, że inwestycja zakończy się do końca 2030 roku. Teraz, po latach oczekiwania, miasto ogłosiło konkurs, który ma wyłonić pomysł na przebudowę.

Autor: Przemysław Zańko-Gulczyński

Dawna piekarnia zostanie centrum kultury?

Konkurs organizuje Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami na Pradze-Południe. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie koncepcji remontu zabytkowego budynku, jego rozbudowy i nadbudowy.

Miasto chce, by powstało tam miejsce, z którego mieszkańcy będą mogli korzystać na co dzień, a także uczestniczyć w zaplanowanych wydarzeniach. W dawnej piekarni mają działać m.in. przestrzenie kulturalne, edukacyjne i społeczne, biblioteka oraz punkt gastronomiczny.

Jak przekazała wiceburmistrzyni Pragi-Południe Katarzyna Niwińska, projekt powinien połączyć historyczny charakter zabytku z nowoczesnymi funkcjami. Na podstawie wybranej koncepcji powstaną później projekty przebudowy.

Liczyć się będą koszty i dostępność

Sąd konkursowy będzie oceniał przede wszystkim to, czy przedstawione pomysły da się rzeczywiście zrealizować. Ważne będą także kompozycja budynku, rozsądne wykorzystanie przestrzeni i zachowanie historycznego charakteru obiektu.

Projektanci będą musieli wziąć pod uwagę również koszty budowy i późniejszego utrzymania budynku, rozwiązania ekologiczne oraz dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Miasto chce, by pomieszczenia można było wykorzystywać na różne sposoby, zależnie od potrzeb.

Na nagrody przeznaczono łącznie 140 tys. zł brutto. Za pierwsze miejsce przewidziano 50 tys. zł, za drugie 40 tys. zł, a za trzecie 30 tys. zł. Dodatkowe 20 tys. zł trafi na wyróżnienia.

Źródło: Architektura-Murator, UM Warszawa