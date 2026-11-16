Z centrum stolicy znikają betonowe zapory, ale normalny ruch na ważnej ulicy wraca tylko na określonych zasadach

Redakcja ESKA.pl
2026-11-16 0:01

Kierowcy oraz pasażerowie warszawskiej komunikacji miejskiej odetchną z ulgą. W nocy z niedzieli na poniedziałek z wlotów ulic dochodzących do Krakowskiego Przedmieścia znikają betonowe zapory. Oznacza to, że od poniedziałku 16 listopada na odcinku od ulicy Miodowej do Świętokrzyskiej przywrócony zostaje standardowy ruch samochodowy oraz stałe trasy Warszawskiego Transportu Publicznego w dni powszednie.

Żółta betonowa zapora na ulicy w centrum Warszawy. O zmianach w ruchu drogowym przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Zmiany w komunikacji miejskiej i powrót na stałe trasy

Usunięcie blokad umożliwia powrót do normalnego funkcjonowania układu drogowego w centrum miasta. Od poniedziałku 16 listopada pojazdy komunikacji miejskiej kursują według swoich tradycyjnych rozkładów.

Utrudnienia przestają obowiązywać dla pasażerów korzystających z następujących połączeń:

  • autobusów linii 106, 111, 116, 128, 175
  • autobusów linii 178, 180, 503, E-2
  • linii nocnej N44

Dlaczego ustawiono betonowe zapory na ulicach?

Dodatkowe elementy blokujące przejazd zostały ustawione na wlotach ulic 7 listopada. Decyzja o wprowadzeniu betonowych zabezpieczeń była rekomendacją policji po tragicznych zdarzeniach, do jakich doszło w Krakowie.

Przywrócenie przejazdu w dni powszednie zostało ponownie uzgodnione ze stołecznymi funkcjonariuszami. Betonowe zapory będą jednak ponownie rozstawiane na weekendy oraz w trakcie zgromadzeń i wydarzeń odbywających się w tym rejonie, aby zadbać o pełne bezpieczeństwo pieszych.

 

ROLKI