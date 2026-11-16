Z centrum stolicy znikają betonowe zapory, ale normalny ruch na ważnej ulicy wraca tylko na określonych zasadach

Zmiany w komunikacji miejskiej i powrót na stałe trasy
Usunięcie blokad umożliwia powrót do normalnego funkcjonowania układu drogowego w centrum miasta. Od poniedziałku 16 listopada pojazdy komunikacji miejskiej kursują według swoich tradycyjnych rozkładów.
Utrudnienia przestają obowiązywać dla pasażerów korzystających z następujących połączeń:
- autobusów linii 106, 111, 116, 128, 175
- autobusów linii 178, 180, 503, E-2
- linii nocnej N44
Dlaczego ustawiono betonowe zapory na ulicach?
Dodatkowe elementy blokujące przejazd zostały ustawione na wlotach ulic 7 listopada. Decyzja o wprowadzeniu betonowych zabezpieczeń była rekomendacją policji po tragicznych zdarzeniach, do jakich doszło w Krakowie.
Przywrócenie przejazdu w dni powszednie zostało ponownie uzgodnione ze stołecznymi funkcjonariuszami. Betonowe zapory będą jednak ponownie rozstawiane na weekendy oraz w trakcie zgromadzeń i wydarzeń odbywających się w tym rejonie, aby zadbać o pełne bezpieczeństwo pieszych.