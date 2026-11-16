Można odetchnąć z ulgą. Jakość powietrza w Warszawie dzisiaj sprzyja spacerom

Zróżnicowana jakość powietrza w Warszawie. Gdzie oddycha się najtrudniej?

Jakość powietrza w stolicy jest dziś bardzo dobra i dobra na przeważającym obszarze miasta, choć odczyty różnią się w zależności od dzielnicy. W punktach pomiarowych przy Al. Niepodległości, ul. Tołstoja na Bielanach oraz ul. Chrościckiego we Włochach stan powietrza określono jako bardzo dobry. Z kolei na Ursynowie przy ul. Wokalnej oraz na Targówku przy ul. Kondratowicza wskaźniki pokazują poziom dobry. Jedynie w Wawrze przy ul. Bajkowej odnotowano delikatny wzrost stężeń, przez co indeks jest tam umiarkowany.

Dzisiejszy wiatr działa jak naturalny wentylator – nie pozwala, aby dym z domowych pieców i spaliny samochodowe utworzyły niewidzialną chmurę wiszącą nad osiedlami. Większość mieszkańców stolicy może swobodnie spędzać czas na zewnątrz. Osoby mocniej wrażliwe na jakość powietrza przebywające w rejonie Wawra powinny jedynie zerkać na bieżące odczyty przed dłuższym treningiem na świeżym powietrzu.

Jak odczytywać dzisiejsze (16.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Oficjalna dobowa norma GIOŚ dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, z kolei roczny poziom dopuszczalny dla pyłu PM2.5 ustalono na 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia dla pyłu PM2.5 przyjmuje dodatkowo dobowy proóg bezpieczeństwa na poziomie 15 µg/m³).

Oto szczegółowy podgląd odczytów ze wszystkich warszawskich stacji:

Warszawa, Al. Niepodległości (odczyt z godziny 09:00): PM10 wynosi 17.1 µg/m³ (indeks: Dobry), a PM2.5 to 12.2 µg/m³ (indeks: Dobry). Ogólny indeks jakości powietrza stacji wynosi Bardzo dobry. Poziom PM10 wynosi tu około 34% dobowego limitu.

(odczyt z godziny 09:00): PM10 wynosi 17.1 µg/m³ (indeks: Dobry), a PM2.5 to 12.2 µg/m³ (indeks: Dobry). Ogólny indeks jakości powietrza stacji wynosi Bardzo dobry. Poziom PM10 wynosi tu około 34% dobowego limitu. Warszawa, ul. Tołstoja (odczyt z godziny 08:00): PM10 wynosi 13.5 µg/m³ (indeks: Dobry), a PM2.5 to 11.6 µg/m³ (indeks: Dobry). Ogólny indeks stacji to Bardzo dobry (27% normy PM10).

(odczyt z godziny 08:00): PM10 wynosi 13.5 µg/m³ (indeks: Dobry), a PM2.5 to 11.6 µg/m³ (indeks: Dobry). Ogólny indeks stacji to Bardzo dobry (27% normy PM10). Warszawa, ul. Wokalna (odczyt z godziny 09:00): PM10 wynosi 10.3 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), a PM2.5 to 9.7 µg/m³ (indeks: Dobry). Ogólny indeks stacji to Dobry (ok. 21% normy PM10).

(odczyt z godziny 09:00): PM10 wynosi 10.3 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), a PM2.5 to 9.7 µg/m³ (indeks: Dobry). Ogólny indeks stacji to Dobry (ok. 21% normy PM10). Warszawa, ul. Kondratowicza (odczyt z godziny 09:00): PM10 wynosi 14.1 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), a PM2.5 to 10.7 µg/m³ (indeks: Dobry). Ogólny indeks stacji to Dobry (ok. 28% normy PM10).

(odczyt z godziny 09:00): PM10 wynosi 14.1 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), a PM2.5 to 10.7 µg/m³ (indeks: Dobry). Ogólny indeks stacji to Dobry (ok. 28% normy PM10). Warszawa, ul. Chrościckiego (odczyt z godziny 09:00): PM10 wynosi 16 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), a PM2.5 wynosi 15.2 µg/m³. Ogólny indeks stacji to Bardzo dobry (32% normy PM10).

(odczyt z godziny 09:00): PM10 wynosi 16 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), a PM2.5 wynosi 15.2 µg/m³. Ogólny indeks stacji to Bardzo dobry (32% normy PM10). Warszawa, ul. Bajkowa (odczyt z godziny 09:00): PM10 wynosi 18.1 µg/m³ (indeks: Dobry), a PM2.5 wynosi 13 µg/m³. Ogólny indeks stacji wskazuje poziom Umiarkowany (ok. 36% dobowej normy PM10).

(odczyt z godziny 09:00): PM10 wynosi 18.1 µg/m³ (indeks: Dobry), a PM2.5 wynosi 13 µg/m³. Ogólny indeks stacji wskazuje poziom Umiarkowany (ok. 36% dobowej normy PM10). Warszawa, ul. Grochowska (odczyt z godziny 08:00): PM10 wynosi 9.9 µg/m³, a PM2.5 to 9.4 µg/m³ (stacja nie wyznacza ogólnego indeksu jakości). Wynik PM10 to niecałe 20% normy dobowej.

(odczyt z godziny 08:00): PM10 wynosi 9.9 µg/m³, a PM2.5 to 9.4 µg/m³ (stacja nie wyznacza ogólnego indeksu jakości). Wynik PM10 to niecałe 20% normy dobowej. Warszawa, Al. Solidarności (odczyt z godziny 08:00): PM10 wynosi 9.6 µg/m³, a PM2.5 to 8.7 µg/m³ (stacja nie wyznacza ogólnego indeksu jakości). Wynik PM10 to około 19% normy dobowej.

Wszystkie punkty pomiarowe rejestrują wartości PM10 znacznie poniżej dobowej granicy bezpieczeństwa, co świadczy o czystej i bezpiecznej atmosferze w mieście.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to trująca mieszanka mgły, wilgoci oraz brudu – głównie dymu ze spalania w piecach i spalin z rur wydechowych. Gdy brakuje wiatru, drobne cząsteczki pyłu wiszą tuż nad ziemią i trafiają do naszych płuc. Dziś jednak wiatr skutecznie rozwiewa zanieczyszczenia nad całą Warszawą. Pamiętaj o złotej zasadzie: przed wyjściem na bieganie czy dłuższy spacer zawsze warto zerknąć na wskazania czujników, zwłaszcza jeśli jesteś seniorem, opiekujesz się dzieckiem lub chorujesz na astmę.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie