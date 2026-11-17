Nalot służb na 20 lokali hazardowych w Warszawie w tym samym czasie

Działania służb ruszyły punktualnie o godzinie 8. Mundurowi weszli dokładnie w tym samym momencie do wszystkich 20 wytypowanych wcześniej lokali. Taka taktyka miała jasny cel, ponieważ chodziło o błyskawiczne uderzenie w każde możliwe miejsce i odebranie obsłudze punktów szansy na wzajemne ostrzeżenie się przed kontrolą.

Na miejscu mundurowi weryfikowali, czy znajdujące się w lokalach maszyny służą do urządzania gier hazardowych bez wymaganego zezwolenia lub koncesji. W rezultacie funkcjonariusze przejęli łącznie 85 automatów typu Hot-Spot o szacunkowej wartości przekraczającej milion złotych.

Wewnątrz zabezpieczonych urządzeń mundurowi odkryli dodatkowo 92 tys. zł w gotówce. Poza samymi maszynami i pieniędzmi w ręce służb wpadły też telefony komórkowe, cyfrowe nośniki danych, zapisy z kamer monitoringu, mnóstwo dokumentacji oraz narkotyki w postaci marihuany.

W trakcie przeszukań funkcjonariuszy wspierały wyszkolone psy służbowe, których czuły węch okazał się niezwykle pomocny przy lokalizowaniu nielegalnych przedmiotów.

Zatrzymania za nielegalny hazard w Warszawie. W rękach służb 16 osób

Efektem szeroko zakrojonej operacji jest zatrzymanie 16 osób mających od 17 do 73 lat. Wśród ujętych znajdują się:

- trzy osoby z polskim obywatelstwem,

- dwóch obywateli Białorusi,

- dziewięcioro obywateli Ukrainy,

- jeden obywatel Rosji,

- jedna osoba legitymująca się paszportem Mołdawii.

Śledczy podejrzewają zatrzymanych o prowadzenie gier hazardowych bez wymaganych prawem zezwoleń lub koncesji. Przed wymiarem sprawiedliwości będą oni najprawdopodobniej odpowiadać na podstawie art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego.

W świetle przepisów za tego typu czyny grozi wysoka kara grzywny, pozbawienie wolności na okres do trzech lat bądź też obie te sankcje zastosowane łącznie.

Niezależnie od odpowiedzialności karnej, organizatorzy muszą liczyć się z dotkliwymi sankcjami administracyjnymi za posiadanie nielegalnych maszyn, które mogą sięgnąć nawet 100 tys. zł za każde zakwestionowane urządzenie.