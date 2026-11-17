Festiwal Podróżników Zwrotnik 2026. Cały świat w jednym miejscu

Już 21 listopada 2026 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Podróżników Zwrotnik. To całodniowe wydarzenie, podczas którego uczestnicy będą mogli poznawać odległe zakątki świata, słuchać opowieści z niezwykłych wypraw i czerpać inspiracje do planowania własnych podróży.

Na dwóch festiwalowych scenach pojawią się podróżnicy, eksploratorzy, sportowcy oraz osoby znane z telewizji, radia i mediów społecznościowych. Ich wystąpieniom towarzyszyć będą fotografie z różnych kontynentów, wspomnienia przygód oraz praktyczne informacje dotyczące podróżowania.

Tegoroczna edycja pokaże, jak różnorodne może być odkrywanie świata. Od wypraw żeglarskich przez rowerowe podróże po Himalajach, aż po rodzinne wyjazdy, ekstremalne wyzwania i odkrywanie odległych kultur. W programie nie zabraknie również rozmów o bezpieczeństwie, geopolityce oraz realizacji podróżniczych marzeń bez konieczności dysponowania nieograniczonym budżetem czy wielomiesięcznym urlopem.

Dorota Wellman, Arkady Paweł Fiedler i Rafał Sonik wśród gości Zwrotnika

Jedną z gościń tegorocznego festiwalu będzie Dorota Wellman, znana dziennikarka i osobowość telewizyjna. Podczas spotkania opowie o swojej miłości do Grecji. Na uczestników czeka również niespodzianka – rozmowa na żywo w ramach jej podcastu z zaproszonym gościem.

Na scenie pojawi się także Arkady Paweł Fiedler, wnuk znanego podróżnika i reportażysty. Opowie o swoich motoryzacyjnych wyprawach, pokazując, że popularny „maluch” może być samochodem wyprawowym. Podzieli się również doświadczeniami z podróży samochodem elektrycznym. Jako pierwszy człowiek na świecie przemierzył takim pojazdem Afrykę, a następnie odwiedzał także inne kontynenty, między innymi podążając śladami swojego słynnego przodka.

O wyzwaniach związanych z podróżowaniem, sportem i realizacją ambitnych celów opowie Rafał Sonik, zwycięzca legendarnego Rajdu Dakar i uczestnik wielu rajdów terenowych. W jego wystąpieniu znajdzie się miejsce zarówno na wspomnienia z ekstremalnych tras, jak i praktyczne wskazówki dotyczące motywacji oraz łączenia podróży, sportowych sukcesów, biznesu i pomagania innym.

Z kolei Marcin Korzonek „Globrower” zabierze uczestników w rowerową podróż w Himalaje. Opowie o wyprawie pod ośmiotysięczniki Manaslu i Annapurnę oraz pokonywaniu wysokogórskich przełęczy na dwóch kołach.

Sportowe podróże i życie. Wyjątkowa debata podczas festiwalu

Jednym z ważnych punktów programu będzie debata poświęcona sportowym podróżom oraz wyzwaniom, jakie towarzyszą zawodnikom poza areną rywalizacji. Rozmowę poprowadzi Paweł Kunz, dyrektor programowy Festiwalu Zwrotnik. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele świata sportu, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach z perspektywy mniej znanej kibicom i widzom.

W debacie udział wezmą Robert Korzeniowski, wielokrotny medalista olimpijski, Apoloniusz Tajner, legendarny trener Adama Małysza i prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a także Rafał Szlachta, wiceprezydent Światowej Federacji Muaythai i były prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Uczestnicy porozmawiają o blaskach i cieniach sportowych podróży, doświadczeniach związanych z rywalizacją oraz wyzwaniach towarzyszących życiu sportowców.

Autor: Festiwal Podróżników Zwrotnik/ Materiały prasowe

Od Arktyki po Antarktydę. Podróże na krańce świata

Festiwal Podróżników Zwrotnik będzie także okazją do poznania najbardziej odległych i wymagających zakątków planety. Kapitan Maciej Sodkiewicz i Ewa Banaszek przybliżą uczestnikom realia rejsów po północnych rubieżach globu, z dala od popularnych szlaków turystycznych. Ich opowieściom towarzyszyć będą zdjęcia ze Spitsbergenu, Grenlandii, Rosyjskiej Arktyki, Alaski, Zatoki Hudsona oraz archipelagów północnej Kanady.

Z kolei fotografka Edyta Chrząszcz zabierze publiczność na Antarktydę. Podzieli się wspomnieniami z wyprawy i zaprezentuje fotografie z najbardziej niedostępnego kontynentu. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli również dowiedzieć się, jak zorganizować taką podróż w praktyce i ograniczyć związane z nią wydatki.

Ameryka Południowa, Afryka i Azja. Podróżnicze opowieści z różnych kontynentów

W programie Zwrotnika nie zabraknie wypraw do miejsc o zupełnie odmiennych krajobrazach, kulturach i tradycjach. Mateusz Skrentny, reprezentujący Przewodników bez Granic, przedstawi różnorodność Rio de Janeiro. Opowie o mieście kontrastów, prowadząc uczestników od najbiedniejszych faweli po luksusowe dzielnice.

Dominika Arys z Soliści Adventure Club przybliży publiczności Nikaraguę, natomiast Wiktoria Ptak, Miss Polski 2026, podzieli się swoimi opowieściami o Sri Lance.

W podróż po afrykańskich krajobrazach zabierze uczestników Krzysztof Kobus, który opowie o Botswanie, delcie Okawango oraz pustynnych terenach Kalahari.

Podczas festiwalu pojawią się również Elżbieta i Andrzej Lisowscy, którzy zaproszą słuchaczy do odkrywania Chorwacji.

Podróżowanie jako sposób na poznawanie świata i samego siebie

Nie wszystkie festiwalowe spotkania będą koncentrować się wyłącznie na odwiedzanych miejscach. Część prelekcji pokaże, jak podróże wpływają na sposób myślenia, podejmowanie decyzji i realizację życiowych planów. Witold Palak opowie o wielokrotnych motocyklowych wyprawach przez Indie i Azję. Jego wystąpienie będzie okazją do spojrzenia na życie w drodze nie tylko jako na sposób odkrywania odległych miejsc, lecz także poznawania samego siebie.

Podróżnik, publicysta i pisarz Grzegorz Kapla przybliży natomiast swoją filozofię podróżowania na przykładzie Filipin i Indonezji. Wyjaśni, dlaczego zamiast określenia „podróżnik” woli słowo „włóczęga”, kojarzące się z niespiesznym przemieszczaniem się, otwartością na nowe doświadczenia i poznawaniem świata bez szczegółowego planu.

O realizacji marzeń mimo ograniczeń opowie Piotr Pogon. Podzieli się doświadczeniami związanymi z podejmowaniem podróżniczych wyzwań i pokaże, że niepełnosprawność nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności oraz odkrywania świata.

Bezpieczeństwo i geopolityka w podróżowaniu

Ważnym tematem tegorocznej edycji Festiwalu Zwrotnik będzie również świadome i odpowiedzialne planowanie wyjazdów. O wpływie sytuacji geopolitycznej na wybór kierunków podróży, ocenie ryzyka i sposobach unikania zagrożeń opowie dr Katarzyna Maniszewska – specjalistka zajmująca się bezpieczeństwem i stosunkami międzynarodowymi, wykładowczyni uniwersytecka oraz podróżniczka, która ma za sobą między innymi samodzielną podróż dookoła świata z plecakiem. Spotkanie będzie okazją do zdobycia wiedzy przydatnej podczas planowania zarówno bliższych, jak i bardziej wymagających wypraw.

Żeglarskie przygody, Kaukaz i World Nomad Games

Festiwalowy program uzupełnią kolejne opowieści z podróży realizowanych na różne sposoby. Michał Kozłowski i Jacek Wichrowski zaproszą publiczność na pokład swojego jachtu i opowiedzą o przygodzie podczas rejsu na Wyspy Alandzkie.

Z kolei Magdalena Konik, która przyjedzie na festiwal z Kaukazu, zaprezentuje fotografie i historie związane między innymi z Tuszetią, Kirgistanem oraz World Nomad Games. Dodatkową atrakcją wydarzenia będzie wystawa karykatur podróżników, przygotowana przez Roberta Mazurka.

Wygraj siedmiodniową podróż do Tunezji

Oprócz prelekcji i spotkań z gośćmi organizatorzy przygotowali dla uczestników festiwalu także zabawę sprawdzającą kreatywność. Nagrodą będzie siedmiodniowa podróż do Tunezji. W ramach wyjazdu zapewnione zostaną przelot, transfery, pobyt oraz wyżywienie. To dodatkowa propozycja dla osób, które podczas festiwalu nie tylko chcą posłuchać podróżniczych opowieści, ale również spróbować swoich sił w przygotowanej przez organizatorów zabawie.

Festiwal Zwrotnik podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych ITTF Warsaw

Festiwal Podróżników Zwrotnik odbędzie się w ramach Międzynarodowych Targów Turystycznych ITTF Warsaw, organizowanych w dniach 19–21 listopada 2026 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Uczestnicy Zwrotnika będą mogli połączyć udział w prelekcjach i spotkaniach z podróżnikami ze zwiedzaniem targów. Na stoiskach wystawców z Polski i zagranicy zaprezentowane zostaną oferty regionów, organizacji turystycznych, touroperatorów, biur podróży, hoteli oraz firm związanych z branżą turystyczną. Bilet na Festiwal Podróżników Zwrotnik uprawnia również do zwiedzania targów ITTF Warsaw.

Festiwal Podróżników Zwrotnik 2026 – bilety, termin i miejsce

Udział w wydarzeniu jest biletowany. W cenie biletu zawarte jest również zwiedzanie Międzynarodowych Targów Turystycznych ITTF Warsaw.

Najważniejsze informacje:

Wydarzenie: Festiwal Podróżników Zwrotnik 2026

Festiwal Podróżników Zwrotnik 2026 Termin: 21 listopada 2026 roku

21 listopada 2026 roku Miejsce: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie Program: prelekcje podróżnicze, spotkania z gośćmi, debata sportowa, wystawa karykatur oraz zabawa z nagrodą

prelekcje podróżnicze, spotkania z gośćmi, debata sportowa, wystawa karykatur oraz zabawa z nagrodą Dodatkowo: możliwość zwiedzania targów ITTF Warsaw w ramach tego samego biletu

możliwość zwiedzania targów ITTF Warsaw w ramach tego samego biletu Więcej informacji: ittfwarsaw.pl

Festiwal Podróżników Zwrotnik to okazja, by w jednym miejscu spotkać osoby, które poznają świat na wiele różnych sposobów. Historie z odległych kontynentów, praktyczne wskazówki i doświadczenia zaproszonych gości mogą stać się inspiracją do planowania kolejnych wyjazdów i realizacji własnych podróżniczych marzeń.