Zawalenie biurowca Saski Point. Utrudnienia na ulicy Marszałkowskiej

Incydent miał miejsce naprzeciwko Ogrodu Saskiego, gdzie aktualnie trwa wyburzanie biurowca Saski Point. Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że podczas prowadzonych robót nagle runęło kilka pięter rozbieranego obiektu. Ogromna masa gruzu wydostała się poza teren inwestycji i zasypała sąsiednią jezdnię.

Zalegające na asfalcie elementy konstrukcyjne oraz akcja ratunkowa wymusiły całkowite zamknięcie jezdni ulicy Marszałkowskiej w stronę Mokotowa. Zmotoryzowani napotkali ogromne problemy z przejazdem w okolicach skrzyżowania z ulicą Królewską, a powstałe korki oddziaływały także na płynność ruchu na przyległych arteriach w ścisłym centrum miasta.

„Zgłoszenie otrzymaliśmy o godz. 13.24. Wysłany na miejsce zastęp potwierdził, że doszło do zawalenia się kilku kondygnacji. Przystąpiliśmy tym samym do usunięcia gruzu z drogi i udrożnienia ruchu. Nie powinno to potrwać zbyt długo. Na miejscu działa sześciu strażaków” - przekazał mł. kpt. Hubert Kosyl z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Przedstawiciele służb pracujących na miejscu zaznaczają jednocześnie, że w wyniku tego groźnego zdarzenia żadna osoba nie odniosła obrażeń.

„W trakcie zawalenia, gruz z biurowca, który przedostał się na drogę, uszkodził pobliski samochód oraz latarnię. Pod wskazany adres skierowaliśmy już grupę dochodzeniowo-śledczą, której celem będzie ustalenie przyczyn tego zdarzenia” - dodaje asp. Jakub Pacyniak, oficer prasowy KRP I.

Uprzątnięciem resztek konstrukcji zalegających bezpośrednio na terenie inwestycji zajmie się zarządca placu budowy.

Rozbiórka biurowca Saski Point w Warszawie. Co powstanie w tym miejscu?

Wyburzany gmach Saski Point, zlokalizowany u zbiegu Królewskiej i Marszałkowskiej, wybudowano u schyłku lat dziewięćdziesiątych, a w ostatnim czasie obiekt ten pełnił funkcję siedziby jednego z banków. Pierwsze prace przygotowujące budynek do zniknięcia z mapy miasta ruszyły w połowie sierpnia i były realizowane od jego północnej części.

Inwestor, do którego należy działka po likwidowanym biurowcu, zamierza wybudować w tym miejscu nowy apartamentowiec. Na ten moment brakuje jednak oficjalnych informacji, czy wtorkowa katastrofa budowlana opóźni zaplanowany wcześniej kalendarz prac.