Rafał Trzaskowski pokazał nowe zdjęcia z remontu Sali Kongresowej

Włodarz stolicy opublikował w serwisie X aktualne fotografie z Pałacu Kultury i Nauki, gdzie od 12 lat trwa modernizacja Sali Kongresowej, a postępy prac dokumentuje w sieci sam Rafał Trzaskowski.

Udostępnione kadry z wnętrza obiektu prezentują starannie odrestaurowane detale architektoniczne, w tym utrzymane w bieli i złocie kasetony, kolumny oraz inne elementy dekoracyjne, które odzyskały swój wygląd.

To są właśnie te detale. Które detale - spytacie? Ano detale w Sali Kongresowej. Zobaczcie kolejne odrestaurowane elementy legendarnej sali w obiektywie @hashtagalek. Mam świadomość, że remont tego obiektu trwa już bardzo długo. Zasadnicza część opóźnień wynikała z problemów z poprzednim wykonawcą. Te już na szczęście za nami i prace posuwają się cały czas do przodu. Trzeba jednak pamiętać, że bardzo ważnym powodem, dla którego ta inwestycja po prostu musi zająć dużo czasu, jest dbałość o wierne odtworzenie i odrestaurowanie historycznych elementów. To jest bardzo dokładna, często żmudna praca. Ale jakie są jej efekty! Widzicie sami. To już teraz robi wrażenie. A co dopiero po zakończeniu wszystkich prac!— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 13, 2026

Dlaczego remont Sali Kongresowej w PKiN trwa tak długo?

Choć obecny stan wizualny robi duże wrażenie, inwestycja ma za sobą wyjątkowo trudną i wieloletnią historię. Obiekt zamknięto dla publiczności we wrześniu 2014 roku z planem zakończenia prac w ciągu około trzech lat, jednak te pierwotne założenia szybko straciły aktualność.

Całe przedsięwzięcie stanęło w miejscu już wiosną 2016 roku, kiedy to odpowiedzialne za przebudowę przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość. Dodatkowym utrudnieniem okazały się nieprzewidziane w projektach niespodzianki budowlane, wśród których znalazły się olbrzymie pokłady materiałów z azbestem.

Kwestię tego wieloletniego opóźnienia skomentował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

„Mam świadomość, że remont tego obiektu trwa już bardzo długo. Zasadnicza część opóźnień wynikała z problemów z poprzednim wykonawcą. Te już na szczęście za nami i prace posuwają się cały czas do przodu” – zapewnił Trzaskowski.

Kolejny kontrakt na przeprowadzenie robót zawarto w listopadzie 2023 roku ze zwycięskim konsorcjum spółek Adamietz Warszawa oraz Adamietz. Wiosną 2026 roku inwestycja przeszła w etap wykańczania pomieszczeń, co obejmuje między innymi montaż i cyklinowanie drewnianych podłóg w kuluarach.

Jak zmieni się Sala Kongresowa po zakończeniu modernizacji?

Wszystkie roboty odbywają się pod ścisłym okiem konserwatora zabytków, aby jak najdokładniej odwzorować historyczny charakter tego miejsca. Równolegle przestrzeń jest dostosowywana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także do dzisiejszych wymogów sanitarnych i bezpieczeństwa. W obiekcie zamontowane zostaną też zupełnie nowe instalacje oświetleniowe, elektroakustyczne oraz współczesna mechanika sceniczna.

„Trzeba jednak pamiętać, że bardzo ważnym powodem, dla którego ta inwestycja po prostu musi zająć dużo czasu, jest dbałość o wierne odtworzenie i odrestaurowanie historycznych elementów. To jest bardzo dokładna, często żmudna praca. Ale jakie są jej efekty! Widzicie sami. To już teraz robi wrażenie. A co dopiero po zakończeniu wszystkich prac!” – podkreślił Rafał Trzaskowski.

Po finale prac na widowni stanie przeszło 2300 foteli o wyższym standardzie i większych gabarytach. Projekt przewiduje szersze ciągi komunikacyjne, większe odstępy między rzędami siedzeń, a także zwiększenie liczby garderób z dotychczasowych 35 do 75. Sama modernizacja wykracza daleko poza główną aulę, obejmując również strychy, piwnice, dźwigi osobowe i towarowe oraz całe zaplecze gastronomiczne, konferencyjne, sanitarne i techniczne.

Kiedy otwarcie Sali Kongresowej i ile kosztuje remont?

Rozszerzenie skali prac przełożyło się bezpośrednio na ogromny skok wydatków z miejskiej kasy. Podczas gdy w listopadzie 2023 roku inwestycję wyceniano na przeszło 393 mln zł, to już w 2025 roku całkowity budżet przedsięwzięcia podniesiono do około 478 mln zł, zbliżając się do granicy pół miliarda.

Z najnowszych wyliczeń stołecznego ratusza wynika, że zasadnicze prace budowlane dobiegną końca na przełomie 2027 i 2028 roku.

„Potem pół roku na odbiory techniczne i liczę że w połowie 2028 r. zaprosimy na pierwszy koncert” – zapowiada prezes zarządu PKiN Katarzyna Osowiecka.