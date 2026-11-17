Te miasta w Polsce przyciągają najwięcej osób z zagranicy

Wybór miejsca do życia często zależy od możliwości znalezienia pracy, dostępności mieszkań, poziomu rozwoju gospodarczego czy oferty edukacyjnej. Nic więc dziwnego, że w czołówce zestawienia znalazły się największe polskie aglomeracje. To właśnie tam koncentruje się wiele firm, uczelni i instytucji, które mogą przyciągać nowych mieszkańców.

Z rankingu przygotowanego przez Business Insider Polska wynika, że zdecydowanym liderem jest Warszawa. W latach 2021–2025 odnotowano tam 9372 zameldowania osób przybyłych bezpośrednio z zagranicy. Drugie miejsce przypadło Krakowowi, gdzie takich zameldowań było 5536. Na podium znalazł się również Gdańsk z wynikiem 2144.

Warszawa, Kraków i Gdańsk na czele rankingu

Wiemy już, że podium należy do Warszawy, Krakowa i Gdańska, co z pewnością nikogo nie dziwi. Większe zaskoczenie pokazuje jednak dalsza część rankingu, bowiem znalazły się tam miasta, których prawdopodobnie nie podejrzewalibyście o tak dużą popularność wśród osób przybywających do Polski. Dalsza część rankingu znajduje się w galerii poniżej.

TOP 30 miast, które przyciągają osoby z zagranicy

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Dlaczego obcokrajowcy wybierają Polskę?

Polska od lat staje się coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla osób szukających nowego miejsca do życia i pracy. Znaczenie ma przede wszystkim rozwijająca się gospodarka, stosunkowo duży rynek pracy oraz zapotrzebowanie na pracowników w wielu branżach, m.in. IT, logistyce, produkcji i usługach. Dla cudzoziemców istotne są również możliwości edukacyjne, szczególnie w dużych ośrodkach akademickich, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Poznań. Dodatkowym atutem jest rozwijająca się infrastruktura, dostęp do usług publicznych oraz coraz bardziej międzynarodowe środowisko pracy.