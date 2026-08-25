16-latka zginęła na pasach. Wpadła pod dwa samochody

Kałuszyn: 16-latka zginęła na drodze

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii na ulicy Warszawskiej w Kałuszynie koło Mińska Mazowieckiego. W poniedziałek, 24 sierpnia tuż przed godz. 18 16-letnia dziewczyna zginęła tam na pasach - co najbardziej szokujące potrąciły ją aż dwa samochody.

- Na oznakowanym przejściu dla pieszych doszło do potrącenia 16-letniej dziewczynki przez samochód osobowy marki Skoda, którym kierował 46-letni mężczyzna, następnie na dziewczynę najechał samochód marki BMW, którym kierowała 28-letnia kobieta. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń 16-latka zmarła - przekazała Radiu Eska Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim.

Śledczy ustalili, że kierujący byli w chwili wypadku trzeźwi.

Na miejscu wypadku (które znajduje się w ciągu krajowej "92"-ki) mundurowi pracowali pod nadzorem prokuratora. Na razie nie są znane przyczyny tego tragicznego zdarzenia.

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