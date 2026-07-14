17-letni Alexander Gratkowski zapadł się pod ziemię. Zrozpaczona rodzina i policja błagają o pomoc

Zaginął Alexander Gratkowski z Pragi-Południe. 17-latek wymknął się z domu

Funkcjonariusze z VII Komendy Rejonowej Policji w Warszawie prowadzą działania mające na celu odnalezienie 17-letniego Alexandra Gratkowskiego. Chłopak potajemnie opuścił swoje miejsce zamieszkania zlokalizowane przy Alei Jerzego Waszyngtona na przełomie 7 i 8 lipca 2026 roku.

Od tamtej tragicznej nocy nie udało się nawiązać kontaktu z nastolatkiem. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika jedynie, że młody mieszkaniec stolicy przebywał w rejonie dzielnicy Praga-Południe tuż po swoim zniknięciu z mieszkania.

Mundurowi gorąco apelują do każdego, kto dysponuje wiedzą o losach zaginionego, o natychmiastowe zgłoszenie się na komendę przy ulicy Grenadierów. Można dzwonić pod numery 47 723-76-30 w godzinach od 8:00 do 16:00 lub całodobowo na 47 723-76-55, a także na ogólnopolski darmowy numer alarmowy 112. Dostępny jest również bezpieczny kontakt mailowy pod adresem [email protected] dla wszystkich osób preferujących formę pisemną.

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Rysopis zaginionego w Warszawie. Jak wygląda Alexander Gratkowski?

Mundurowi udostępnili szczegółowy opis wyglądu poszukiwanego chłopaka, co ma maksymalnie ułatwić jego identyfikację na ulicach miasta. Nastolatek mierzy około 175 centymetrów wzrostu i ma krótko ścięte, jasne włosy. W dniu zniknięcia 17-latek założył na siebie białą bluzę, całkowicie czarne sportowe obuwie oraz charakterystyczną czapkę z daszkiem w barwach moro.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie psychicznym? Ważne telefony zaufania

Osoby zmagające się z trudnościami życiowymi, doświadczające załamania nerwowego lub myśli o odebraniu sobie życia, powinny niezwłocznie poszukać wsparcia u wykwalifikowanych ekspertów. Warto skonsultować się z dyżurującymi psychologami, którzy z pełnym zaangażowaniem oferują profesjonalną pomoc w krytycznych sytuacjach

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całodobowo

800 121 212 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, także dla rodziców i nauczycieli w sprawie problemów dzieci, czynny całodobowo

116 123- telefon zaufania dla osób dorosłych, czynny całodobowo

800 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” , czynny całodobowo

22 594 91 00 - antydepresyjny telefon zaufania Forum Przeciw Depresji, czynny od środy do czwartku w godzinach od 17 do 19

800 120 289 - infolinia dla osób uzależnionych i ich rodzin, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17

600 100 260 - telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci, czynny całodobowo

dostępny jest również czat online czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu - https://brpd.gov.pl/

W momentach, gdy dochodzi do nagłego i bezpośredniego narażenia zdrowia lub życia, niezbędne jest natychmiastowe wybranie bezpłatnego numeru alarmowego 112.