19-latek próbował zabić matkę i jej partnera. Zaatakował ich młotkiem, gdy spali

Alicja Franczuk
Zuzanna Sekuła
2026-04-09 15:08

W głowie się nie mieści! 19-latek próbował zabić swoją matkę i jej partnera. Zaatakował ich młotkiem, gdy spali. Mężczyźnie udało się uciec agresorowi i wezwać pomoc. 19-latek został zatrzymany. Najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu dożywcie za kratkami.

Autor: KRP V – Bielany, Żoliborz/ Materiały prasowe
  • 19-latek z Żoliborza brutalnie zaatakował młotkiem śpiących bliskich: matkę i jej partnera.
  • Mężczyźnie udało się uciec i wezwać pomoc, ranni trafili do szpitala.
  • Sprawca został aresztowany. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie za kratami!

Warszawa Żoliborz. 19-latek próbował zabić matkę i jej partnera

Żoliborscy policjanci tuż przed Wielkanocą interweniowali w mieszkaniu przy ul. Śmiałej w Warszawie. 19-letni mężczyzna zaatakował tam młotkiem matkę i jej partnera, gdy spali! - Z informacji jaką uzyskali policjanci wynikało, że w pewnym momencie partnerowi matki udało się uciec do jednego z pokoi i stamtąd wezwać na pomoc służby ratunkowe - poinformowała podinsp. Elwira Kozłowska z żoliborskiej policji.

Na miejscu rodzinnego dramatu funkcjonariusze zastali nieprzytomną kobietę oraz mężczyznę z licznymi obrażeniami. Ranni zostali przewiezieni do szpitali. Ich oprawca, który przebywał w jednym z pokoi, został zatrzymany.

19-latek aresztowany

Policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej wykonali czynności procesowe, między innymi oględziny mieszkania, zabezpieczyli ślady oraz ustalali świadków wydarzenia. - Po zebraniu całego materiału dowodowego 19-latek usłyszał zarzuty za usiłowanie zabójstwa matki oraz jej konkubenta. Na wniosek żoliborskiej prokuratury sąd zastosował wobec niego areszt na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności – przekazała podinsp. Kozłowska.

Czynności w tej szokującej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz.

Żoliborz
usiłowanie zabójstwa