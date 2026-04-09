Policjant strzelił do 51-latka podczas ucieczki ze szpitala. Wyniki sekcji zwłok zaskakują

Dramat w Ostrowi Mazowieckiej. Policjant strzelał do uciekiniera

Tragiczne wydarzenia miały miejsce w Niedzielę Wielkanocną, 5 kwietnia, w Ostrowi Mazowieckiej. Dwa dni wcześniej funkcjonariusze miejscowej komendy zatrzymali 51-letniego mężczyznę, za którym sąd rejonowy wydał list gończy w celu odbycia kary więzienia.

Zatrzymany wymagał diagnostyki, dlatego przewieziono go do Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Po konsultacji lekarskiej zdecydowano o przyjęciu go na oddział. Mężczyzna przebywał w placówce pod nadzorem policji.

Około godziny 11:00 w niedzielę, podczas powrotu z badania RTG na salę, 51-latek wykorzystał moment nieuwagi i rzucił się do ucieczki. Wybiegł z budynku szpitala, a nadzorujący go funkcjonariusz natychmiast rozpoczął pościg.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, uciekinier zignorował wezwania policjanta. W efekcie funkcjonariusz zdecydował się na użycie broni służbowej, oddając strzały w kierunku 51-latka. Ranny mężczyzna został natychmiast przetransportowany karetką z powrotem do szpitala, jednak mimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować.

Zaskakujące wyniki sekcji zwłok postrzelonego 51-latka

W środę, 8 kwietnia, w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku przeprowadzono sekcję zwłok. Czynności nadzorował prokurator i technik kryminalistyki. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce przedstawiła wstępne ustalenia.

"Po kilkugodzinnych oględzinach zewnętrznych i wewnętrznych zwłok, lekarz patomorfolog stwierdził obecność rany przestrzałowej podudzia prawego oraz lewego. Rany nie wykazały istotnych uszkodzeń struktur kostnych i naczyniowych. Ponadto na ciele mężczyzny w okolicy łopatkowej prawej ujawniono obecność rany postrzałowej bez rany wylotowej. Zdeformowany pocisk ujawniono w mięśniu naramiennym prawym"

- przekazała prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

"W badaniu sekcyjnym nie stwierdzono, aby obrażenia postrzałowe były bezpośrednią przyczyną nagłego zgonu mężczyzny. Podczas sekcji zwłok pobrano krew oraz wycinki narządów do dalszych badań histopatologicznych. Ostateczna przyczyna zgonu oraz określenie charakteru stwierdzonych u mężczyzny obrażeń postrzałowych zostanie przekazana opinii publicznej po uzyskaniu opinii sądowo - lekarskiej sporządzonej przez biegłego"

- uzupełniła rzeczniczka.

Śledztwo w sprawie działań policji. Przekroczenie uprawnień i nieumyślne spowodowanie śmierci

Sprawę przejęła Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce. Trwa śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień przez interweniującego funkcjonariusza oraz nieumyślnego spowodowania śmierci 51-letniego uciekiniera.

Śledczy przeprowadzili już szereg czynności. Przesłuchano policjantów, personel medyczny oraz świadków zdarzenia. Zabezpieczono monitoring z dnia ucieczki, dokumentację medyczną zmarłego oraz broń służbową obu funkcjonariuszy, którzy pełnili wartę przy zatrzymanym w dniu tragedii.

"Trwają intensywne czynności śledztwa dotyczące zachowania wszelkich procedur związanych z nadzorem osoby zatrzymanej w warunkach szpitalnych, okoliczności jej ucieczki oraz przesłanek do zastosowania środków przymusu bezpośredniego w postaci użycia broni palnej, w celu udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej celem doprowadzenia jej do odbycia kary pozbawienia wolności"

- poinformowała prokurator Łukasiewicz.

