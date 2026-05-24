Płonął budynek jednorodzinny w Sochaczewie. Pięć osób trafiło do szpitala

Maria Hędrzak
2026-05-24 17:23

W niedzielę, 24 maja nad ranem w Sochaczewie wybuchł pożar budynku jednorodzinnego. Na miejscu pracowały służby ratunkowe. Pięć osób trafiło do szpitala.

W niedzielę po godzinie 4:00 strażacy zostali wezwani do pożaru, który wybuchł przy ulicy Głogowej w Sochaczewie. Z relacji służb wynika, że ogień zajął poddasze budynku jednorodzinnego.

W akcji uczestniczyło sześć samochodów i 27 strażaków z miejscowych PSP i OSP.

"Pożar ugaszono trzema strumieniami wody. Ukryte zarzewia ognia lokalizowano przy użyciu drona z kamerą termowizyjną, co znacznie przyspieszyło akcję" - poinformowali w mediach społecznościowych przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Jeszcze zanim służby dotarły na miejsce, z budynku samodzielnie ewakuowało się siedmioro lokatorów. Strażacy poinformowali, że pięć osób ostatecznie przetransportowano do szpitala z powodu objawów wskazujących na zatrucie gazami pożarowymi.

