Oto najlepsze szkoły w Polsce. Zdawalność matur na poziomie 100%

10 najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce. Zdawalność 100%

Matura to jeden z najważniejszych egzaminów w życiu każdego ucznia kończącego szkołę ponadpodstawową. Jej zdanie jest niezbędne do uzyskania świadectwa dojrzałości i otwiera drogę do podjęcia studiów wyższych w Polsce oraz za granicą. Co roku do matury przystępują setki tysięcy absolwentów liceów i techników.

Po ogłoszeniu wyników matur szczególną uwagę przyciągają szkoły, których absolwenci osiągnęli najlepsze rezultaty. Wysokie średnie wyniki oraz stuprocentowa zdawalność są dowodem na skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu dojrzałości. Które placówki w tym roku zyskały miano najlepszych? O tym dowiecie się, sprawdzając naszą galerię zdjęć poniżej.

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Matura 2026. Tu uczniowie uzyskali najwyższe wyniki [RANKING]

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Liderem rankingu Warszawa

Co ciekawe, aż 8 z 10 najlepszych szkół znajduje się w Warszawie. Po jednym przedstawicielu mają też takie miasta jak Wrocław oraz Poznań. Wyniki jednak pokazują, że stolica nadal pozostaje liderem pod względem wyników egzaminów maturalnych.

100% zdawalności w najlepszych szkołach

Wszystkie szkoły uwzględnione w powyższym zestawieniu osiągnęły 100-procentową zdawalność egzaminów obowiązkowych. Oznacza to, że każdy maturzysta przystępujący do egzaminów uzyskał wymagane minimum z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.

Wyniki matur 2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur 8 lipca 2026 roku. Wiemy już, że do egzaminu dojrzałości przystąpiło w tym roku 321 314 absolwentów szkół ponadpodstawowych, a świadectwo dojrzałości uzyskało 81,1% tegorocznych maturzystów. 12,3% zdających będzie mogło poprawić swój wynik w sierpniu, a 6,6% nie zdało więcej niż jednego egzaminu obowiązkowego i tym samym do matury będzie mogło podejść dopiero w 2027 roku.