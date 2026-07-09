Rewolucja w komunikacji miejskiej w Warszawie. Ci pasażerowie pojadą całkowicie za darmo!

Darmowe przejazdy dla dawców przeszczepów

Chociaż transport publiczny w Warszawie opiera się na biletach, to władze miasta od lat realizują politykę społeczną poprzez system zniżek i darmowych przejazdów dla konkretnych grup mieszkańców. 11 czerwca radni stolicy przegłosowali nową uchwałę, wprowadzającą istotne zmiany w regulaminie Warszawskiego Transportu Publicznego. Przepisy już zaczęły obowiązywać. Zgodnie z nowymi zasadami, bez biletów mogą podróżować dawcy narządów, szpiku kostnego oraz innych regenerujących się komórek i tkanek.

„Podstawą do bezpłatnego korzystania z WTP są dokumenty potwierdzające uprawnienie: legitymacja Dawcy Przeszczepu lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość” - zaznaczają władze miasta.

Brak opłat dla wszystkich weteranów

Czerwcowe ustalenia radnych przyniosły również dobre wieści dla weteranów. Od teraz darmowe podróże przysługują wszystkim weteranom bez wyjątku. Przed wprowadzeniem tych zmian, przywilej ten dotyczył wyłącznie tych weteranów, którzy odnieśli obrażenia podczas misji zagranicznych. Aby uniknąć opłat, wystarczy wylegitymować się odpowiednim dokumentem (legitymacją weterana lub weterana poszkodowanego) oraz dowodem tożsamości.

Kto jeszcze nie kasuje biletów w Warszawie?

Stołeczna komunikacja miejska każdego dnia obsługuje tłumy pasażerów, a w godzinach porannych i popołudniowych szczytów autobusy i tramwaje często pękają w szwach. Dołączenie dawców przeszczepów i weteranów do listy uprzywilejowanych to kolejny krok w rozbudowie systemu ulg. Warto przypomnieć, że po Warszawie bez opłat przemieszczają się również inne, liczne grupy mieszkańców. W przygotowanym przez nas zestawieniu szczegółowo opisujemy, komu przysługują darmowe przejazdy i jakie dokumenty należy okazać kontrolerom, aby nie otrzymać kary.

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