Śmiertelne potrącenie w al. Stanów Zjednoczonych. 31-letnia Niemka zginęła na miejscu

31-letnia kobieta zginęła po potrąceniu przez audi w al. Stanów Zjednoczonych.

Według policji piesza weszła na jezdnię w miejscu niedozwolonym.

22-letni kierowca był trzeźwy i miał uprawnienia do prowadzenia auta.

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Tragiczna noc na Pradze-Południe

Wypadek wydarzył się w czwartek, 9 lipca, około północy w alei Stanów Zjednoczonych na warszawskiej Pradze-Południe. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni kierowca audi potrącił 31-letnią kobietę. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe. Kobieta była reanimowana, ale jej obrażenia okazały się zbyt poważne. Lekarz stwierdził zgon.

Policja: 31-latka wtargnęła na jezdnię

Jak przekazali policjanci, ofiara była obywatelką Niemiec. Według wstępnych ustaleń weszła na jezdnię w miejscu niedozwolonym, wprost pod nadjeżdżający samochód. Mundurowi wskazują, że kierowca miał nie mieć realnych szans na uniknięcie potrącenia, informuje Miejski Reporter.

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Kierowca audi był trzeźwy. Śledczy ustalają dokładny przebieg tragedii

Za kierownicą auta siedział 22-letni mężczyzna. Policja sprawdziła jego stan trzeźwości, a badanie wykazało, że nie był pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze potwierdzili też, że miał wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem. Po wypadku na miejscu pracowali policjanci z wydziału ruchu drogowego pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczano ślady i dokumentowano wszystko, co może pomóc w odtworzeniu przebiegu tragedii.

Śledczy będą teraz dokładnie ustalać, jak wyglądały ostatnie sekundy przed potrąceniem i czy poza wejściem pieszej na jezdnię były jeszcze inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na ten wypadek.

Źródło: Miejski Reporter