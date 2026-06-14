Śmiertelne potrącenie 21-letniej Mai wstrząsnęło mieszkańcami Pruszkowa. Piękne słowa pożegnania

Śmiertelny wypadek w Pruszkowie. Pijany kierowca Audi zabił 21-letnią Maję

Do tragicznych wydarzeń doszło na ulicy Torfowej w Pruszkowie w nocy z 3 na 4 czerwca. Ze wstępnych informacji przekazanych przez funkcjonariuszy policji wynika, że kierujący samochodem marki Audi uderzył w 21-letnią kobietę, a następnie zdecydował się uciec z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy. Poszkodowana została niezwłocznie przetransportowana do szpitala, gdzie mimo intensywnej walki medyków o jej życie, ostatecznie zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Pruszkowscy kryminalni potrzebowali nieco ponad godziny od momentu zgłoszenia, aby namierzyć i zatrzymać 22-latka odpowiedzialnego za to zdarzenie. Okazało się, że młody mężczyzna prowadził pojazd w stanie silnego upojenia alkoholowego, mając w swoim organizmie blisko dwa promile alkoholu.

Prokuratura o śmierci 21-letniej Mai w Pruszkowie. Oskar G. pił wódkę podczas jazdy

Sprawą natychmiast zajęły się organy ścigania, które ustalają dokładny przebieg dramatu w Pruszkowie. Wiadomo już, że za kierownicą znajdował się nietrzeźwy Oskar G., natomiast ofiarą tego zdarzenia jest 21-letnia Maja L.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, przekazał w oficjalnym komunikacie zatrważające kulisy tego zajścia. Śledczy dowiedli, że tego tragicznego wieczoru 22-latek jeździł autem po Pruszkowie oraz Tworkach w towarzystwie swojej partnerki, a w trakcie prowadzenia pojazdu oboje pili wódkę. Jak dokładnie zrelacjonował prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie: „Około godziny 3.00 w dniu 4 czerwca 2026 r. na ul. Torfowej doszło do spotkania podejrzanego i kilkuosobowej grupy znajomych wśród których znajdowali się min. była partnerka podejrzanego, jego kolega i pokrzywdzona. Niektórzy z nich mieli hulajnogi, a część rowery. Podczas spotkania doszło do scysji podczas której podejrzany wyszedł na chwilę z samochodu, po czym dynamicznie wsiadł za kierownicę i ruszył w kierunku grupy ludzi. Stali oni spokojnie z boku jezdni i na trawiastym poboczu, przed samochodem. Auto podejrzanego dotknęło roweru jednej z kobiet. Następnie samochód cofnął i ruszył naprzód w kierunku stojących przed nim osób. Pokrzywdzona kobieta próbowała podejść do samochodu od strony kierowcy, krzyczała do podejrzanego ,,żeby się ogarnął”. Niektórzy ze świadków odskoczyli na bok. Samochód potrącił pokrzywdzoną, która dostała się pod koła pojazdu. Podejrzany nie zatrzymał samochodu i odjechał”.

Oskar zbiegł z miejsca wypadku i nawet przez moment nie zainteresował się tym, w jakim stanie znajduje się Maja oraz czy potrzebuje ratunku. Pierwszej pomocy i reanimacji 21-letniej ofiary podjął się jeden ze świadków zdarzenia. W trakcie składania zeznań w prokuraturze kierowca argumentował swoje zachowanie tym, że oddalając się z ulicy Torfowej, kompletnie nie zdawał sobie sprawy, iż potrącił człowieka.

Oskar G. usłyszał już zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Przed wymiarem sprawiedliwości odpowie także za ucieczkę oraz zignorowanie obowiązku udzielenia pomocy poszkodowanej. Wobec 22-letniego mężczyzny sąd zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Pruszkowskie szkoły żegnają tragicznie zmarłą 21-letnią Maję

Nagłe i brutalne odejście młodej kobiety wywołało ogromne poruszenie wśród mieszkańców całego regionu. Dyrekcje oraz społeczności szkół, których Maja była niegdyś uczennicą, opublikowały w mediach społecznościowych wzruszające wpisy upamiętniające zmarłą absolwentkę.

„Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszej byłej uczennicy, Mai (...). Rodzinie, Bliskim oraz wszystkim, których dotknęła ta bolesna strata, składamy najszczersze wyrazy współczucia. Łączymy się w bólu i żalu” - napisała w swoim oświadczeniu Szkoła Podstawowa nr 9 w Pruszkowie.

Podobne pożegnanie opublikowała również dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie: „Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszej absolwentki, Mai (...).Rodzinie, Przyjaciołom oraz Wszystkim Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia i słowa wsparcia w tych niezwykle trudnych chwilach. Łączymy się w bólu i żalu, zachowując Maję w naszej pamięci”.

Pogrzeb 21-letniej Mai. Ostatnie pożegnanie ofiary wypadku w Pruszkowie

Uroczystości pogrzebowe i ostatnie pożegnanie tragicznie zmarłej młodej kobiety odbędą się 17 czerwca. Zgodnie z planem, o godzinie 12:00 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Pruszkowie-Żbikowie rozpocznie się msza żałobna, po zakończeniu której uczestnicy utworzą kondukt i odprowadzą urnę z prochami 21-letniej Mai na miejscowy cmentarz.