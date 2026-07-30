9-latek wybiegł z domu w środku nocy. Błagał przechodnia o pomoc

Przerażony 9-latek wybiegł w nocy z mieszkania, by szukać ratunku u przypadkowego przechodnia podczas trwającej awantury.

Z relacji dziecka wynikało, że ojciec podniósł rękę na matkę, a w domu przebywa jeszcze jego 3-letnia siostra.

Agresywny 35-latek został ujęty przez funkcjonariuszy, otrzymał zakaz zbliżania się do bliskich i nakaz opuszczenia lokalu.

Ostrołęka. 9-latek uciekł z domu i szukał pomocy

Przechodzień, którego o pomoc poprosił przerażony chłopiec, potraktował sprawę bardzo poważnie. Od razu wybrał numer alarmowy i przekazał dyspozytorowi relację zdesperowanego dziecka. 9-latek był w szoku i panicznie bał się powrotu do mieszkania, z którego dobiegały odgłosy karczemnej awantury. Po przybyciu na miejsce stróże prawa zastali w lokalu kobietę oraz jej nietrzeźwego partnera. Z ustaleń mundurowych wynika, że 35-latek pod wpływem alkoholu dopuścił się rękoczynów zarówno wobec partnerki, jak i starszego dziecka. W tym czasie w domu znajdowała się również 3-letnia dziewczynka.

Policjanci zastali w mieszkaniu pobitą kobietę

Gdy mundurowi przekroczyli próg mieszkania, poszkodowana kobieta zrelacjonowała im przebieg zdarzeń. Potwierdziła, że jej partner po alkoholu wpadł w furię. Według policyjnych raportów 35-latek w trakcie awantury podniósł rękę nie tylko na kobietę, ale także na swojego 9-letniego syna.

Matka została z dziećmi, agresor trafił do aresztu

Pijany awanturnik został od razu zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Na tym jednak nie koniec jego kłopotów z prawem. Stróże prawa nałożyli na 35-latka nakaz natychmiastowej wyprowadzki z mieszkania oraz bezwzględny zakaz kontaktowania się i zbliżania do ofiar. Takie rozwiązanie pozwoliło matce z dziećmi pozostać w domu.

W tej wstrząsającej sprawie kluczowa okazała się postawa przechodnia, który nie zignorował błagań małego chłopca. Gdyby nie jego telefon na numer alarmowy, domowy koszmar mógłby trwać znacznie dłużej. Policjanci nieustannie apelują, by reagować na niepokojące odgłosy awantur i wołanie o pomoc. Jedno zgłoszenie może uratować czyjeś zdrowie lub życie.

Każdy, kto znalazł się w podobnej sytuacji lub jest świadkiem przemocy domowej, powinien niezwłocznie szukać wsparcia. Pomoc jest dostępna w różnych formach, od natychmiastowej interwencji służb po długofalowe wsparcie prawne i psychologiczne. W sytuacjach nagłych i niebezpiecznych należy dzwonić pod bezpłatny numer alarmowy 112. Ponadto całodobową, anonimową pomoc i porady oferuje Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” pod numerem 800 120 002. Miejsca wsparcia to również lokalne ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie.