Zmarł Jarosław Dziuba. Piaseczyńska policja żegna cenionego funkcjonariusza

Piaseczno w żałobie. Nie żyje emerytowany asp. szt. Jarosław Dziuba

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie poinformowała o ogromnej stracie. W miniony poniedziałek, 27 lipca, w wieku 49 lat zmarł Jarosław Dziuba, emerytowany aspirant sztabowy. Mężczyzna zmagał się z ciężką chorobą.

„Śp. Jarosław Dziuba był człowiekiem zawsze otwartym, ciepłym i uśmiechniętym. Swoją postawą, niezłomnością oraz ogromną siłą walki do samego końca pokazywał, że jest wielkim optymistą, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych” - wspominają zmarłego funkcjonariusze.

Współpracownicy zaznaczają, że jego przedwczesna śmierć to dotkliwy cios dla rodziny oraz wszystkich znajomych i kolegów z pracy.

„Zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym pozostawił po sobie pustkę, której nie sposób wypełnić” - mówią koledzy i koleżanki zmarłego.

Kariera zawodowa Jarosława Dziuby w policji

Jarosław Dziuba rozpoczął służbę w policji w 2001 roku. Od początku związany był z prewencją w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie. Dbał o spokój mieszkańców, ciesząc się dużym szacunkiem w lokalnym środowisku i wśród przełożonych. Na emeryturę przeszedł w 2018 roku, opuszczając stanowisko Kierownika Rewiru Patrolowo-Interwencyjnego. Nie rozstał się jednak z formacją na długo. Po przejściu w stan spoczynku kontynuował pracę jako cywilny Zastępca Naczelnika Wydziału Wspomagającego w piaseczyńskiej komendzie.

„Swoją codzienną postawą, profesjonalizmem, etyką zawodową oraz ogromnym doświadczeniem wielokrotnie udowadniał, jak ważny jest dla niego rozwój jednostki. Dla młodszych kolegów był autorytetem, a dla współtowarzyszy pracy - niezawodnym oparciem w każdej sytuacji” - podkreśliła w oficjalnym komunikacie asp. Wioletta Domagała reprezentująca piaseczyńską komendę.

Autor: KPP w Piasecznie/ Materiały prasowe