Wypadek na Żoliborzu. Śmieciarka potrąciła 90-latka, pojazd przejechał po nogach seniora

Wypadek na Żoliborzu. Śmieciarka potrąciła 90-latka

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło we wtorek w rejonie ulicy Przasnyskiej na stołecznym Żoliborzu około godziny 17. Z pierwszych informacji wynika, że 90-letni pieszy znalazł się na drodze ruszającego pojazdu służb komunalnych. Prawdopodobnie starszy mężczyzna chciał wyminąć zaparkowany wóz. Niestety, w ułamku sekundy auto ruszyło, przewracając przechodnia i miażdżąc mu nogi kołami potężnej maszyny.

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Pod wskazany adres błyskawicznie zadysponowano policyjne patrole oraz załogę pogotowia ratunkowego. Medycy zabezpieczyli pacjenta na miejscu, po czym ciężko ranny 90-latek został pilnie przewieziony do placówki medycznej, gdzie specjaliści walczą o jego życie. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna siedzący za kierownicą pojazdu komunalnego nie znajdował się pod wpływem alkoholu.

Z relacji bliskich poszkodowanego opublikowanej przez profil „Miejski Reporter” wynika, że starszy pan zazwyczaj wspomagał się podczas spacerów balkonikiem. W tragicznym momencie poruszał się jednak o lasce, ponieważ jego wnuczka musiała cofnąć się po pozostawiony przy klatce schodowej chodzik. Rodzina argumentuje, że pieszy mijał ciężarówkę od strony przedniej szyby dokładnie w chwili, gdy szofer wcisnął pedał gazu.

Wypadek na Przasnyskiej pod lupą policji

Teraz śledczy skupiają się na odtworzeniu każdej sekundy tego dramatycznego popołudnia. Kluczowe dla mundurowych będzie zlokalizowanie dokładnej pozycji pieszego względem ruszającej maszyny oraz zabezpieczenie ewentualnych nagrań z pokładowego wideorejestratora. Zebrany materiał dowodowy pozwoli odpowiedzieć na pytanie, kto bezpośrednio odpowiada za to nieszczęśliwe zdarzenie. Informacje w tej sprawie jako pierwsze podało źródło: Miejski Reporter.