Nie żyje Joanna Rawik. Miała 92 lata, jej wyjątkowy głos zachwycał pokolenia

Nie żyje Joanna Rawik. To ona śpiewała wielkie przeboje

Joanna Rawik przyszła na świat w 1934 roku w Czerniowcach. Na scenie zadebiutowała w latach 50., występując w kabarecie Kaczka, gdzie śpiewała głównie utwory francuskie. Później współpracowała również z krakowskim klubem Pod Jaszczurami oraz kabaretem Kundel.

Znakiem rozpoznawczym Rawik był jej niski i charakterystyczny głos. Publiczność doskonale znała ją z piosenek „Po co nam to było”, „Romantyczność” czy „Nie chodź tą ulicą”. Właśnie za ostatni z tych utworów została nagrodzona w 1966 roku podczas festiwalu w Opolu. Jej kariera wykraczała daleko poza Polskę – koncertowała m.in. we Francji, Czechosłowacji, RFN, Jugosławii, Australii i Stanach Zjednoczonych.

Joanna Rawik kochała Edith Piaf. Napisała o niej książki

Francuska muzyka, a w szczególności twórczość Edith Piaf, odgrywała wyjątkową rolę w artystycznym życiu Joanny Rawik. Piosenki słynnej Francuzki wykonywała już od początku lat 60. Z czasem zaczęła także popularyzować jej dorobek w prowadzonych przez siebie audycjach radiowych. Edith Piaf poświęciła również dwie książki – „Hymn życia i miłości” i „Ptak smutnego stulecia”.

Drugi z tych tytułów Rawik wykorzystała także dla swojego monodramu opowiadającego o losach i karierze Edith Piaf. Spektakl po raz pierwszy zaprezentowano w 1999 roku na Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy. Później artystka przez wiele lat wystawiała go na scenach teatrów i filharmonii w różnych częściach Polski. Historię francuskiej gwiazdy przedstawiała w pierwszej osobie, a całość uzupełniały jej najsłynniejsze piosenki, wśród nich „Padam, padam”, „Mon Dieu”, „Hymn do miłości” oraz „Non, je ne regrette rien”.

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- Kiedy w 1966 roku stanęłam pierwszy raz nad jej grobem, zrozumiałam, że życie i sztuka to jedno - powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową w 2021 r. Joanna Rawik.

Za swoje osiągnięcia i wkład w polską kulturę Joanna Rawik otrzymała m.in. Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Piosenkarka i aktorka zmarła w wieku 92 lat.