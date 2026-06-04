22-latek uciekł z miejsca wypadku po potrąceniu 21-latki. Kobieta zmarła

Dramatyczne potrącenie na ulicy Torfowej w Pruszkowie

Komenda Stołeczna Policji przekazała w sieci informacje o tragicznym zdarzeniu, do którego doszło na pruszkowskiej ulicy w nocy z 3 na 4 czerwca.

Krótko po godzinie 3:00 na ulicy Torfowej pojawiło się Audi, którego kierowca uderzył w 21-letnią kobietę i natychmiast odjechał, nie udzielając jej pomocy. Ofiara w stanie krytycznym została zabrana przez pogotowie. Niestety, medycyna okazała się bezradna i pacjentka zmarła w szpitalu.

Służby bezzwłocznie rozpoczęły obławę na osobę, która doprowadziła do śmiertelnego potrącenia. W akcji brali udział funkcjonariusze z Pruszkowa, mundurowi ze stołecznego Oddziału Prewencji, policjanci z drogówki oraz wydział wywiadowczo-patrolowy KSP, który do poszukiwań wykorzystał psy tropiące.

Pijany uciekinier w rękach policji

Dzięki pełnej mobilizacji i sprawnej koordynacji służb, pruszkowscy kryminalni zatrzymali zbiega już nieco ponad godzinę od momentu zgłoszenia. Jak się okazało, mężczyzna siedzący za kierownicą był całkowicie pijany.

"Sprawca zdążył jedynie porzucić swój pojazd niecały kilometr od miejsca tragedii. 22-latek w chwili zatrzymania był nietrzeźwy - w organizmie miał blisko 2 promile alkoholu. Od mężczyzny pobrano krew do badań, aby ustalić, czy znajdował się również pod wpływem narkotyków" - przekazała Komenda Stołeczna Policji

Samochód, którym poruszał się sprawca, został zabezpieczony i trafił na wyznaczony przez służby plac. Pojazd przejdzie wkrótce wnikliwe badania, które przeprowadzą eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego KSP.

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