22-latek wszedł na tory w słuchawkach na uszach. Nagle znalazł się pod nadjeżdżającym pociągiem!

Alicja Franczuk
2026-03-24 12:51

Koszmarne zdarzenie na przejeździe kolejowym w okolicach Warszawy. Z relacji obecnych na miejscu osób wynika, że młody chłopak wszedł na tory w słuchawkach i uderzył w niego rozpędzony skład! Funkcjonariusze są w szoku, że pieszy przeżył to zderzenie, i wystosowali specjalny apel.

Wypadek na torach w Michalinie. Pociąg uderzył w 22-latka

Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorek, 24 marca, w godzinach porannych niedaleko stolicy, co oficjalnie potwierdza otwocka policja. Jak ustaliły interweniujące służby, młody człowiek wszedł wprost pod koła maszyny na prawidłowo oznakowanym przejściu dla pieszych.

Polecany artykuł:

Śmiertelny wypadek na torach w Radomiu. Na miejscu prokurator, pociągi opóźnione

„Do zdarzenia doszło przed godziną 10 na wyznaczonym przejściu przez torowisko w miejscowości Michalin. Jak wynika z relacji świadków, 22-latek przechodził przez to torowisko ze słuchawkami na uszach. Został potrącony przez nadjeżdżający pociąg” - przekazał podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Przedstawiciel lokalnej komendy zwrócił uwagę na niewiarygodne wręcz szczęście poszkodowanego mężczyzny. Fakt, że młody chłopak uszedł z życiem z tak poważnego zdarzenia, funkcjonariusze określają jednoznacznie mianem cudu. Ratownicy musieli wydobyć 22-latka uwięzionego pod wagonami, by przekazać go medykom.

„Trafił do szpitala na szczęście bez poważnych obrażeń” - poinformował podkom. Domarecki.

Polecany artykuł:

Śledztwo po tragicznym pożarze strzelnicy w Warszawie. Jeden pracownik wciąż wa…

Otwocka policja nałożyła mandat na 22-latka

Chociaż młody człowiek bez wątpienia odczuwa teraz bolesne fizyczne skutki zderzenia z ogromną maszyną, to całe zdarzenie mocno uszczupli także jego osobisty budżet. Z powodu rażącej nieostrożności i zignorowania podstawowych zasad bezpieczeństwa mundurowi postanowili ukarać go mandatem.

„Musieliśmy wyciągnąć pewne konsekwencje. Został ukarany mandatem w wysokości 500 zł” - powiedział podkom. Domarecki.

Apel policji po dramacie na przejeździe w Michalinie

Mundurowi gorąco proszą wszystkich pieszych o zachowanie maksymalnego skupienia podczas zbliżania się do infrastruktury kolejowej. Niezwykle ważne jest uważne obserwowanie otoczenia i unikanie wszelkich czynników mocno rozpraszających uwagę. Podkomisarz Patryk Domarecki z otwockiej jednostki policji przekazał stanowcze i niezwykle ważne ostrzeżenie dla osób korzystających z urządzeń elektronicznych w przestrzeni publicznej.

„Odłóżcie telefon. Jeżeli macie słuchawki w uszach, korzystajcie z nich w taki sposób, by słyszeć, co dzieje się dookoła. Dziś mężczyzna miał bardzo dużo szczęścia, ale mogło to skończyć się dla niego zupełnie inaczej” - zaapelował policjant.

Polecany artykuł:

Monika polewała małą Julcię żrącymi substancjami. Oszpecała córkę, by wyłudzać …

Utrudnienia w kursowaniu pociągów pod Warszawą

Poranny incydent na torowisku wywołał poważne utrudnienia na kolei. Zarządcy transportu podjęli decyzję o wzajemnym honorowaniu biletów przewoźników KM oraz SKM od godziny 10:15 na kluczowej trasie łączącej Warszawę Zachodnią z Otwockiem. Dokładny komunikat w tej sprawie opublikował w przestrzeni internetowej Warszawski Transport Publiczny.

„Z powodu zdarzenia w rejonie przystanku osobowego Michalin występują utrudnienia w kursowaniu pociągów na linii kolejowej nr 7 (SKM linii S1 oraz KM linii R1 i R7). Możliwe są opóźnienia, odwołania oraz relacje skrócone pociągów”

Potrącony na torach w Józefowie
Galeria zdjęć 10
Justyna zginęła pod kołami pociągu
