22-latek wszedł na tory w słuchawkach na uszach. Nagle znalazł się pod nadjeżdżającym pociągiem!

Wypadek na torach w Michalinie. Pociąg uderzył w 22-latka

Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorek, 24 marca, w godzinach porannych niedaleko stolicy, co oficjalnie potwierdza otwocka policja. Jak ustaliły interweniujące służby, młody człowiek wszedł wprost pod koła maszyny na prawidłowo oznakowanym przejściu dla pieszych.

„Do zdarzenia doszło przed godziną 10 na wyznaczonym przejściu przez torowisko w miejscowości Michalin. Jak wynika z relacji świadków, 22-latek przechodził przez to torowisko ze słuchawkami na uszach. Został potrącony przez nadjeżdżający pociąg” - przekazał podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Przedstawiciel lokalnej komendy zwrócił uwagę na niewiarygodne wręcz szczęście poszkodowanego mężczyzny. Fakt, że młody chłopak uszedł z życiem z tak poważnego zdarzenia, funkcjonariusze określają jednoznacznie mianem cudu. Ratownicy musieli wydobyć 22-latka uwięzionego pod wagonami, by przekazać go medykom.

„Trafił do szpitala na szczęście bez poważnych obrażeń” - poinformował podkom. Domarecki.

Otwocka policja nałożyła mandat na 22-latka

Chociaż młody człowiek bez wątpienia odczuwa teraz bolesne fizyczne skutki zderzenia z ogromną maszyną, to całe zdarzenie mocno uszczupli także jego osobisty budżet. Z powodu rażącej nieostrożności i zignorowania podstawowych zasad bezpieczeństwa mundurowi postanowili ukarać go mandatem.

„Musieliśmy wyciągnąć pewne konsekwencje. Został ukarany mandatem w wysokości 500 zł” - powiedział podkom. Domarecki.

Apel policji po dramacie na przejeździe w Michalinie

Mundurowi gorąco proszą wszystkich pieszych o zachowanie maksymalnego skupienia podczas zbliżania się do infrastruktury kolejowej. Niezwykle ważne jest uważne obserwowanie otoczenia i unikanie wszelkich czynników mocno rozpraszających uwagę. Podkomisarz Patryk Domarecki z otwockiej jednostki policji przekazał stanowcze i niezwykle ważne ostrzeżenie dla osób korzystających z urządzeń elektronicznych w przestrzeni publicznej.

„Odłóżcie telefon. Jeżeli macie słuchawki w uszach, korzystajcie z nich w taki sposób, by słyszeć, co dzieje się dookoła. Dziś mężczyzna miał bardzo dużo szczęścia, ale mogło to skończyć się dla niego zupełnie inaczej” - zaapelował policjant.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów pod Warszawą

Poranny incydent na torowisku wywołał poważne utrudnienia na kolei. Zarządcy transportu podjęli decyzję o wzajemnym honorowaniu biletów przewoźników KM oraz SKM od godziny 10:15 na kluczowej trasie łączącej Warszawę Zachodnią z Otwockiem. Dokładny komunikat w tej sprawie opublikował w przestrzeni internetowej Warszawski Transport Publiczny.

„Z powodu zdarzenia w rejonie przystanku osobowego Michalin występują utrudnienia w kursowaniu pociągów na linii kolejowej nr 7 (SKM linii S1 oraz KM linii R1 i R7). Możliwe są opóźnienia, odwołania oraz relacje skrócone pociągów”

10