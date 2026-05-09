W Warszawie dobudowali dom na szczycie bloku. Mieszkał tam bohater "Ślepnąc od świateł"

Niezwykłe mieszkanie głównego bohatera "Ślepnąc od świateł"

Spacerując po warszawskim Solcu można natknąć się na wiele ciekawych budynków i imponujących przestrzeni. Okolica ta zdominowana jest przez luksusowe lokalizacje i prestiżowe adresy. Jeden z nich jest jednak mocno nietypowy - chodzi o dwa penthouse'y wzniesione na... szczycie PRL-owskiego bloku.

Choć brzmi to dość dziwacznie właśnie tego typu konstrukcja od lat znajduje się przy ulicy Czerniakowskiej 180 na stołecznym Śródmieściu. Na zdjęciach w naszej galerii możecie zobaczyć, jak prezentuje się to rozwiązanie w praktyce - a zdaniem wielu te nowoczesne penthouse'y, wbrew pozorom, świetnie uzupełniają architekturę 8-piętrowego bloku z 1959 roku, stając się jego swego rodzaju koroną.

Charakterystyczny prostopadłościan na szczycie bloku posiada dwa bliźniacze apartamenty, z których każdy ma 110 metrów kwadratowych, antresolę, przeszkloną ścianę widokową oraz po trzy tarasy.

Miejsce znane z ekranu

Nowoczesny penthouse z Czerniakowskiej jest dobre znany miłośnikom polskiej popkultury. Wystarczy wspomnieć, że mieli okazję go podziwiać wszyscy widzowie kultowego już serialu HBO "Ślepnąc od świateł" (2018), stworzonego na bazie prozy Jakuba Żulczyka. To właśnie w tym apartamencie mieszkał tytułowy bohater serialu, Kuba Nitecki (w tej roli Kamil Nożyński), stołeczny diler narkotyków, który coraz bardziej zmęczony podziemnym życiem Warszawy postanawia wyrwać się ze swojego nielegalnego fachu i uciec z Polski. To jednak nie okazuje się takie proste.

Co ciekawe, piękne wnętrza apartamentu z widokiem na park im. Marszałka Rydza-Śmigłego oraz całą panoramę stolicy można też oglądać w innych serialach, takich jak "Warszawianka" i "Sexify".

Popkulturową historię ma też blok, na szczycie którego powstał penthouse. "Zagrał" on w filmie Stanisława Barei "Mąż swojej żony", który był pełnometrażowym debiutem tego słynnego reżysera.

10