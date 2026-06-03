24-latek sam przyjechał do komendy. Do domu wrócił bez prawa jazdy

Chciał sprawdzić stan trzeźwości, stracił prawo jazdy
Młody mężczyzna pojawił się pod budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie w poniedziałkowy poranek, 1 czerwca. Celem wizyty 24-latka było zbadanie swojego stanu trzeźwości. Jego zachowanie szybko wzbudziło jednak podejrzenia mundurowych.
- Mężczyzna zwrócił uwagę funkcjonariuszy, ponieważ przed budynkiem komendy nie zastosował się do znaku poziomego P-4 "linia podwójna ciągła", a później zaparkował swoje auto na miejscu dla osób niepełnosprawnych, nie mając do tego uprawnień - przekazała oficer prasowa KPP w Ciechanowie asp. Magda Sakowska.
Po sprawdzeniu stanu trzeźwości 24-latka okazało się, że miał w organizmie blisko 0,5 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali mu więc uprawnienia do kierowania. Na tym jednak sprawa się nie kończy.
- Za jazdę w stanie po użyciu alkoholu odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Za popełnione wykroczenia mężczyzna został ukarany mandatami w kwocie 1000 zł i 11 punktami karnymi - zaznaczyła asp. Sakowska.
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