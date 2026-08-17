Drogowcy wkraczają na Rondo Wiatraczna. Szykują się duże zmiany dla kierowców i pasażerów

Rondo Wiatraczna zyska nową nawierzchnię

Po zeszłorocznych pracach na alei Waszyngtona i ulicy Grochowskiej, przyszła pora na kolejne odcinki drogowe w tej części miasta. Drogowcy zajmą się teraz obiema jezdniami alei Stanów Zjednoczonych, na fragmencie od ulicy Grenadierów aż do samego ronda. Oprócz wylania równego asfaltu na rondzie i przyległej ulicy Zakole, cała okolica wzbogaci się o nowe nasadzenia roślinne.

„Wszystkie prace zostaną wykonane w ramach jednej inwestycji, wykona je firma Wegarten, której oferta wyniosła trochę ponad 6,2 mln zł. W poniedziałek, 17 sierpnia zamkniemy ul. Zakole i zwęzimy Grochowską. Kierowcy pojadą objazdami. Autobusy zmienią trasy” – poinformował Maciej Dziubiński, pełniący obowiązki rzecznika Zarządu Dróg Miejskich.

Jak zaznacza przedstawiciel drogowców, inwestycja obejmuje również przebudowę infrastruktury dla pieszych i pasażerów. „Na ul. Zakole wyremontujemy jezdnię, przystanek i chodniki. Na skrzyżowaniu z Wiatraczną wybudujemy wyspę – piesi przejdą tu nowymi przejściami przez Zakole i Wiatraczną. Wokół będzie też więcej zieleni” – dodaje rzecznik ZDM.

Zmiany tras autobusów przy Rondzie Wiatraczna

Już we wtorek, 18 sierpnia drogowcy rozpoczną działania w północnej części praskiego węzła przesiadkowego. Prawy i środkowy pas ulicy Grochowskiej zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu, a kierowcy będą mogli poruszać się wyłącznie pasem zlokalizowanym tuż przy torowisku tramwajowym. Przywrócenie pełnego ruchu na jezdni zaplanowano jeszcze w sierpniu, jednak odnowa chodników zajmie nieco więcej czasu. Z utrudnieniami muszą liczyć się pasażerowie komunikacji miejskiej, ponieważ autobusy linii 123, 173, 188 i 523 pojadą zmienionymi trasami. Skręcą one z Grochowskiej w Podskarbińską, skąd pojazdy o numerach 123, 188 i 523 dojadą do ulicy Dwernickiego, natomiast linia 173 skieruje się w ulicę Mińską.

Obecne roboty drogowe to jednak zaledwie rozwiązanie przejściowe dla tego ruchliwego punktu na mapie Pragi-Południe. „Z docelową przebudową czekamy na budowę w tym miejscu stacji III linii metra” – wyjaśniał już wielokrotnie dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Łukasz Puchalski. Zgodnie z docelowym projektem, obecne rondo zostanie całkowicie wykreślone z mapy i zastąpione przez tradycyjne skrzyżowanie. W jego miejscu wyrośnie nowy plac miejski, a pętle dla autobusów i tramwajów zmienią swoją dotychczasową lokalizację.

Warto również przypomnieć, że Rondo Wiatraczna to niezwykle kultowe miejsce, ponieważ właśnie na tym obszarze przez wiele lat funkcjonował legendarny Uniwersam Grochów:

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