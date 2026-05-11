36-latek w BMW nie ustąpił motocykliście. 59-latek wylądował w szpitalu

Warszawa Białołęka. Zderzenie BMW z motocyklem

Wypadek miał miejsce niedzielny wieczór (10 maja) na Białołęce w Warszawie. - Około godz. 18:20 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem BMW i motocykla marki Honda. Z pierwszych ustaleń wynika, że kierujący osobowym BMW przy skrzyżowaniu ulic Świderskiej z Porajów wykonał skręt w lewo i nie ustąpił pierwszeństwa motocyklowi, który jechał z naprzeciwka - przekazała nadkom. Paulina Onyszko z KRP VI.

W wypadku ranny został 59-letni motocyklista. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Jak zapewniła policjantka, obaj kierujący byli trzeźwi.

Policja ustala przyczyny wypadku

Funkcjonariusze tuż po wypadku wykonali oględziny miejsca zdarzenia i pojazdów biorących w nim udział. Na czas działań służb część skrzyżowania ulic Świderskiej i Porajów była zablokowana.Teraz mundurowi będą weryfikowali zebrane informacje i wyjaśniali szczegółowe przyczyny oraz okoliczności niedzielnej kraksy.

