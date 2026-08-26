41-latek miał zaatakować 13-latkę w parku przy ul. Moniuszki

Do zdarzenia doszło 2 sierpnia 2026 roku w parku miejskim przy ul. Moniuszki w Wołominie. Do 13-letniej dziewczynki, która wcześniej jeździła hulajnogą elektryczną, podszedł mężczyzna. Według śledczych wyzywał ją słowami wulgarnymi i obelżywymi, a także groził jej pozbawieniem zdrowia, życia i uszkodzeniem mienia.

Według śledczych mężczyzna szarpał 13-latkę, popychał ją i chwytał za szyję. W pewnym momencie miał też rzucić hulajnogą należącą do dziewczynki, przez co została uszkodzona. Śledczy przyjęli, że powodem jego zachowania było to, że nie podobała mu się jazda 13-latki na hulajnodze.

Nagranie pomogło ustalić, kim był podejrzany

Zajście zarejestrowało nagranie zabezpieczone przez policjantów. Widać i słychać na nim zachowanie mężczyzny wobec 13-latki. To jeden z dowodów w sprawie.

Sprawą zajęli się kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Ustalili tożsamość mężczyzny podejrzewanego o udział w zdarzeniu. Zatrzymanie nastąpiło kilkanaście dni po incydencie w parku.

41-latek został zatrzymany. Następnego dnia usłyszał sześć zarzutów

21 sierpnia 2026 roku policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca Wołomina. Przy 41-latku znaleźli marihuanę. Po zatrzymaniu trafił do policyjnej celi.

22 sierpnia 2026 roku 41-latek usłyszał sześć zarzutów: uszkodzenia mienia, zmuszania 13-latki do zaprzestania jazdy hulajnogą elektryczną, kierowania gróźb karalnych, posiadania środków odurzających, naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia. Prokurator Rejonowy w Wołominie objął go dozorem Policji i zakazał mu kontaktu z pokrzywdzoną.

Za zarzucane czyny grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia

Za zarzucane czyny grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. O ostatecznym wymiarze kary zdecyduje sąd po ocenie wszystkich okoliczności sprawy.

Informacje o sprawie przekazała asp. szt. Aneta Nasiłowska.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI