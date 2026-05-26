65-latka potrącona na pasach. Kierowca stracił prawo jazdy

65-latka została uderzona przez auto, gdy znajdowała się na oznakowanej „zebrze”.

Mundurowi odebrali 68-letniemu sprawcy uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Poniżej znajdują się dokładne okoliczności tego niebezpiecznego wypadku.

Potrącenie pieszej pod Legionowem

Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę, 25 maja, około godziny 13:15 na ulicy Jana Kazimierza na trasie prowadzącej w stronę Nieporętu. 65-letnia mieszkanka znajdowała się na oznakowanym przejściu. Właśnie wtedy w pieszą wjechał peugeot kierowany przez 68-letniego kierowcę.

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca nie ustąpił pieszej pierwszeństwa, doprowadzając do jej potrącenia” - przekazała portalowi se.pl podkom. Agata Halicka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Na miejsce wypadku szybko skierowano odpowiednie służby ratownicze, w tym dwa zespoły pogotowia oraz patrole policyjne. Sytuacja wymagała szybkiej interwencji ratowników medycznych. „Z uwagi na obrażenia kobieta została przetransportowana do szpitala” - dodaje policjantka.

Kierowca bez prawa jazdy

Przez pewien czas skrzyżowanie było zablokowane, a kierowcy musieli korzystać z objazdów. W tym czasie służby pracowały na miejscu i wyjaśniały okoliczności wypadku.

„Funkcjonariusze legionowskiego Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 68-latkowi uprawnienia do kierowania pojazdem” - informuje podkom. Halicka. Służby potwierdziły, że w momencie zdarzenia zarówno sprawca, jak i poszkodowana nie znajdowali się pod wpływem alkoholu. Osoby uczestniczące w wypadku pod Legionowem nie zostały jeszcze przesłuchane.