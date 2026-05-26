Radna "załatwiała" posadę mężowi, teraz nominowano ją do prestiżowej nagrody. Oburzenie w sieci

Afera z wiadomością radnej Stolarczyk

Przypomnijmy, że w połowie maja wybuchł skandal wokół korespondencji, którą radna skierowała do marszałka Mazowsza, Adama Struzika. Polityczka zabiegała w niej o stanowisko dla swojego męża, rekomendując go do rady nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Tekst miał być wysłany jako prywatna wiadomość, jednak w wyniku błędu trafił na publiczny profil radnej. Choć post szybko zniknął, internet zdążył zareagować lawiną komentarzy.

Ujawniony tekst zawierał wzmianki o wieloletniej współpracy samorządowej, opierającej się na ludzkim wymiarze i obustronnym zaufaniu. To właśnie te słowa wywołały największe kontrowersje, zmuszając internautów do zadawania pytań o przejrzystość rekrutacji do organów nadzorczych w państwowych placówkach.

Agnieszka Stolarczyk przyznała, że wiadomość była prawdziwa, tłumacząc incydent przypadkowym opublikowaniem prywatnej rozmowy. Zadeklarowała również, że dokładnie zweryfikuje zabezpieczenia swoich profili w mediach społecznościowych.

Nominacja do Nagrody im. Marii Kelles-Krauz

Obecnie Agnieszka Stolarczyk widnieje na liście kandydatów ubiegających się o Nagrodę im. Marii Kelles-Krauz. To specjalne wyróżnienie, ufundowane przez prezydenta Radomia, ma na celu docenienie wysiłków na rzecz samorządności i działalności prospołecznej. Zgłoszenia kandydatów mogą pochodzić od różnych podmiotów, w tym szkół, fundacji, urzędów, a nawet osób fizycznych.

Wśród tegorocznych pretendentów, obok kontrowersyjnej radnej, znajdują się znani lokalni aktywiści, pedagodzy i społecznicy z regionu. Zwycięzca konkursu może liczyć na gratyfikację finansową w wysokości 20 tysięcy złotych, a gala wręczenia statuetki odbędzie się w najbliższą środę (27 maja), podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

Warto dodać, że nagroda honoruje pamięć Marii Kelles-Krauz, wybitnej radomskiej patriotki i działaczki społecznej, promując osoby zaangażowane w rozwój lokalnej społeczności. Próbowaliśmy skontaktować się z radną Stolarczyk, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy żadnego komentarza.

