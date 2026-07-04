77-latek groził prezydentowi. Policja zatrzymała mężczyznę w jego domu

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-04 21:47

Funkcjonariusze z warszawskiej Pragi Północ zatrzymali 77-letniego mieszkańca Marek, który miał telefonicznie kierować groźby pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. Starszy mężczyzna po spędzeniu nocy na komendzie został przewieziony do prokuratury w Wołominie, gdzie usłyszy zarzuty.

Mężczyzna dzwonił do Kancelarii Prezydenta

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek, 2 lipca, tuż po godzinie 14.15. Na oficjalny numer Kancelarii Prezydenta zadzwonił człowiek, który zaczął grozić głowie państwa. Warszawscy funkcjonariusze od razu przystąpili do namierzania abonenta, z którego urządzenia wykonano to niepokojące połączenie.

Szybko okazało się, że właścicielem telefonu jest 77-letni senior. Ustalenia te błyskawicznie przekazano funkcjonariuszom wydziału kryminalnego z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

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Błyskawiczna interwencja policji wobec 77-latka

Działania operacyjne doprowadziły mundurowych do wniosku, że podejrzewany o kierowanie gróźb mężczyzna mieszka na terenie podwarszawskich Marek. Tego samego wieczoru, chwilę przed godziną 22.00, kryminalni zapukali pod wskazany adres i dokonali zatrzymania 77-latka. Mieszkaniec Marek został niezwłocznie przetransportowany na komendę mieszczącą się przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie, gdzie pozostał na noc.

Nadkom. Paulina Onyszko z KRP Warszawa VI zwróciła uwagę na natychmiastową i stanowczą reakcję mundurowych. Dodała, że działania policjantów rozpoczęły się od razu po spłynięciu zawiadomienia, a szybkie zatrzymanie było efektem wzmożonej pracy operacyjnej w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa prezydenta.

Prokuratura w Wołominie zdecyduje o losie podejrzanego

Całość zebranych przez śledczych dowodów trafiła już na biurka śledczych z Prokuratury Rejonowej w Wołominie. To właśnie tam starszy mężczyzna złoży wyjaśnienia i prawdopodobnie usłyszy oficjalne zarzuty za kierowanie gróźb karalnych.

Nadkomisarz Onyszko zaznaczyła, że zatrzymany senior zostanie przekazany prokuratorowi, który zadecyduje o dalszych krokach prawnych. Policjantka przypomniała również, że służby traktują każdy przypadek gróźb kierowanych w stronę najważniejszych urzędników w państwie z absolutnym priorytetem i najwyższą stanowczością.

Zatrzymany senior z zapikselowaną twarzą. Na miniaturze Karol Nawrocki. O sprawie gróźb przeczytasz na Eska Warszawa.
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