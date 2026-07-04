77-latek groził prezydentowi. Policja zatrzymała mężczyznę w jego domu

Mężczyzna dzwonił do Kancelarii Prezydenta

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek, 2 lipca, tuż po godzinie 14.15. Na oficjalny numer Kancelarii Prezydenta zadzwonił człowiek, który zaczął grozić głowie państwa. Warszawscy funkcjonariusze od razu przystąpili do namierzania abonenta, z którego urządzenia wykonano to niepokojące połączenie.

Szybko okazało się, że właścicielem telefonu jest 77-letni senior. Ustalenia te błyskawicznie przekazano funkcjonariuszom wydziału kryminalnego z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Błyskawiczna interwencja policji wobec 77-latka

Działania operacyjne doprowadziły mundurowych do wniosku, że podejrzewany o kierowanie gróźb mężczyzna mieszka na terenie podwarszawskich Marek. Tego samego wieczoru, chwilę przed godziną 22.00, kryminalni zapukali pod wskazany adres i dokonali zatrzymania 77-latka. Mieszkaniec Marek został niezwłocznie przetransportowany na komendę mieszczącą się przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie, gdzie pozostał na noc.

Nadkom. Paulina Onyszko z KRP Warszawa VI zwróciła uwagę na natychmiastową i stanowczą reakcję mundurowych. Dodała, że działania policjantów rozpoczęły się od razu po spłynięciu zawiadomienia, a szybkie zatrzymanie było efektem wzmożonej pracy operacyjnej w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa prezydenta.

Prokuratura w Wołominie zdecyduje o losie podejrzanego

Całość zebranych przez śledczych dowodów trafiła już na biurka śledczych z Prokuratury Rejonowej w Wołominie. To właśnie tam starszy mężczyzna złoży wyjaśnienia i prawdopodobnie usłyszy oficjalne zarzuty za kierowanie gróźb karalnych.

Nadkomisarz Onyszko zaznaczyła, że zatrzymany senior zostanie przekazany prokuratorowi, który zadecyduje o dalszych krokach prawnych. Policjantka przypomniała również, że służby traktują każdy przypadek gróźb kierowanych w stronę najważniejszych urzędników w państwie z absolutnym priorytetem i najwyższą stanowczością.

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Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie