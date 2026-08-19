Niewybuchy pod chodnikiem w centrum Warszawy. Ewakuowano dwa budynki, na miejscu saperzy

- Robotnicy znaleźli ponad 20 niewybuchów w rejonie skrzyżowania Grzybowskiej i Żelaznej.
- Ewakuowano mieszkańców dwóch budynków, a teren zabezpieczyły służby.
- Na miejscu pracowali saperzy, którzy zajęli się niebezpiecznymi znaleziskami.
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Niebezpieczne znalezisko na Woli
We wtorek, 18 sierpnia, podczas prac ziemnych w rejonie skrzyżowania ulic Grzybowskiej i Żelaznej robotnicy natrafili na niewybuchy. Początkowo informowano o sześciu pociskach znalezionych pod chodnikiem. Później służby przekazały, że znalezisk jest znacznie więcej - łącznie ponad 20. Odkrycie natychmiast zgłoszono policji. Wyznaczono strefę bezpieczeństwa, a w rejonie znaleziska pojawił się patrol saperski.
- Dostaliśmy zgłoszenie o znalezieniu 22 niewybuchów na budowie na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej. Konieczna była ewakuacja dwóch budynków - przekazała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.
Mieszkańcy musieli opuścić budynki
Ze względów bezpieczeństwa mieszkańcy dwóch pobliskich budynków zostali ewakuowani. Saperzy zajęli się zabezpieczeniem znalezisk i przygotowaniem ich do usunięcia. To nie pierwszy przypadek odkrycia niebezpiecznych przedmiotów w tej części Warszawy. Podczas wcześniejszych prac ziemnych w rejonie Grzybowskiej i Żelaznej również znajdowano niewybuchy.
We wtorek teren wokół niewybuchów został zabezpieczony, a ruch pieszy i samochodowy w bezpośrednim sąsiedztwie znaleziska wstrzymano. Saperzy przystąpili do działania, aby bezpiecznie usunąć zagrożenie.
Źródło: PAP, Miejski Reporter
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