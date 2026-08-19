Niewybuchy pod chodnikiem w centrum Warszawy. Ewakuowano dwa budynki, na miejscu saperzy

Robotnicy znaleźli ponad 20 niewybuchów w rejonie skrzyżowania Grzybowskiej i Żelaznej.

Ewakuowano mieszkańców dwóch budynków, a teren zabezpieczyły służby.

Na miejscu pracowali saperzy, którzy zajęli się niebezpiecznymi znaleziskami.

Policjanci CBŚP zabezpieczyli materiały wybuchowe i samodziałowe mieszaniny pirotechniczne

Niebezpieczne znalezisko na Woli

We wtorek, 18 sierpnia, podczas prac ziemnych w rejonie skrzyżowania ulic Grzybowskiej i Żelaznej robotnicy natrafili na niewybuchy. Początkowo informowano o sześciu pociskach znalezionych pod chodnikiem. Później służby przekazały, że znalezisk jest znacznie więcej - łącznie ponad 20. Odkrycie natychmiast zgłoszono policji. Wyznaczono strefę bezpieczeństwa, a w rejonie znaleziska pojawił się patrol saperski.

- Dostaliśmy zgłoszenie o znalezieniu 22 niewybuchów na budowie na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej. Konieczna była ewakuacja dwóch budynków - przekazała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

7

Mieszkańcy musieli opuścić budynki

Ze względów bezpieczeństwa mieszkańcy dwóch pobliskich budynków zostali ewakuowani. Saperzy zajęli się zabezpieczeniem znalezisk i przygotowaniem ich do usunięcia. To nie pierwszy przypadek odkrycia niebezpiecznych przedmiotów w tej części Warszawy. Podczas wcześniejszych prac ziemnych w rejonie Grzybowskiej i Żelaznej również znajdowano niewybuchy.

We wtorek teren wokół niewybuchów został zabezpieczony, a ruch pieszy i samochodowy w bezpośrednim sąsiedztwie znaleziska wstrzymano. Saperzy przystąpili do działania, aby bezpiecznie usunąć zagrożenie.

Źródło: PAP, Miejski Reporter