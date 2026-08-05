8 lat warszawskiego punktu "Ochota na Kota". Zapowiadają huczne świętowanie

Urodziny punktu adopcyjnego Ochota na Kota w Warszawie

Czas mija w mgnieniu oka, a warszawski punkt adopcyjny "Ochota na Kota" wspiera bezdomne zwierzęta już od ośmiu lat. Instytucja nie tylko poszukuje nowych właścicieli dla mruczków, ale i edukuje opiekunów na temat prawidłowej troski o koty. Z okazji tego radosnego jubileuszu Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego planuje huczną uroczystość. Wydarzenie zaplanowano na sobotę, 8 sierpnia, w placówce mieszczącej się przy ulicy Grójeckiej 79. Organizatorzy przygotowali całą gamę darmowych atrakcji.

Zaczipuj kota za darmo na Grójeckiej. Masa atrakcji na Ochocie

Wielkie świętowanie zainauguruje darmowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla zwierząt. Poprowadzi je doświadczona lekarka weterynarii, Marta Lapsz. Zajęcia są dedykowane wszystkim posiadaczom czworonogów, pragnącym nabyć wiedzę niezbędną do reagowania w nagłych i niebezpiecznych sytuacjach. Od godziny 13:00 do 17:30 właściciele będą mieli okazję bez żadnych kosztów zaczipować swoje pupile, a także wpisać je do ogólnopolskiej bazy Safe Animal. Aby z tego skorzystać, wystarczy zabrać dowód osobisty, książeczkę zdrowia zwierzaka lub dokument potwierdzający własność oraz oczywiście samego kota. Równolegle, w tych samych godzinach, bezpłatnych porad będzie udzielać schroniskowa specjalistka od zachowań zwierząt.

Poznaj koty do adopcji podczas urodzin

Skoro obchody dotyczą punktu adopcyjnego, nie obędzie się bez głównych bohaterów, czyli mruczków z utęsknieniem wypatrujących nowych opiekunów. Urodzinowy event to doskonały pretekst, by odwiedzić placówkę, zapoznać się z kotami czekającymi na dom i porozmawiać z ekspertami ze Schroniska na Paluchu. Dowiedzieć się będzie można wielu szczegółów na temat samej procedury adopcyjnej oraz dobrych praktyk w opiece nad nowym domownikiem.

Przynieś prezent dla bezdomnego kota

Żadne przyjęcie urodzinowe nie może obyć się bez upominków. Osoby chętne do wsparcia bezdomnych zwierząt mogą przynieść różnorodne dary dla podopiecznych punktu. Wśród najbardziej pożądanych artykułów znalazły się między innymi zabawki z dodatkiem waleriany, tzw. kopacze, piłeczki, popularne kule węchowe oraz przysmaki wysokiej jakości.

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