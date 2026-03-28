Afrykańskie kleszcze w Polsce zakażone groźną bakterią. Naukowcy alarmuję

Afrykańskie kleszcze Hyalomma w Polsce. Naukowcy z UW ostrzegają przed bakterią

Egzotyczne pajęczaki z rodziny Hyalomma coraz częściej pojawiają się na w Polsce i stanowią realne zagrożenie. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego poinformowali o zbadaniu czterech takich okazów, u których wykryto obecność niebezpiecznych dla człowieka bakterii Rickettsia aeschlimannii. Wywołują one schorzenia zaliczane do grupy gorączek plamistych. Do głównych objawów należą gwałtowne skoki temperatury, znaczne osłabienie, bóle mięśni i charakterystyczne zmiany na skórze w miejscu ukąszenia. Bakterie te nie były wcześniej wykrywane w Polsce. Analizy to element rozpoczętej w 2024 roku akcji pod nazwą „narodowe kleszczobranie”. Specjaliści zachęcają wysyłania schwytanych kleszczy, zwłaszcza tych podejrzanie dużych, do stołecznego laboratorium.Zgromadzono już ponad czterysta próbek różnych gatunków, jednak to właśnie egzotyczne Hyalomma budzą największy niepokój. Przebadano zaledwie cztery sztuki, lecz napływa znacznie więcej zgłoszeń o obserwacji tych pajęczaków, głównie ze Śląska i Wielkopolski.

Sonda Złapałaś kiedyś kleszcza? Tak Nie Nie wiem

Kleszcze giganty osiągają dwa centymetry. Egzotyczny gatunek może śledzić ofiarę

Egzotyczne pasożyty wyróżniają się na tle rodzimych gatunków imponującymi rozmiarami, bo opite krwią samice osiągają nawet dwa centymetry długości. Poza tym mają pewną zdolność, w którą aż trudno uwierzyć, ale to prawda - mogą śledzić ofiarę na odcinku do kilkuset metrów. Choć ich głównym celem są zazwyczaj zwierzęta, to stanowią one poważne zagrożenie także dla ludzi. Jest i dobra wiadomość - dotychczasowe badania nie wykryły obecności wirusa wywołującego krymsko-kongijską gorączkę krwotoczną. Niestety, wyjątkowo ciepła i pozbawiona opadów wiosna stwarza idealne warunki do rozwoju kleszczy. Gatunek ten dociera na kontynent europejski razem z ptakami wędrownymi powracającymi z Afryki.

Quiz wiedzy o kleszczach i przenoszonych przez nie chorobach Pytanie 1 z 13 Dlaczego w celu ochrony przed kleszczami poleca się zakładać jasne ubrania? ciemne kolory je przyciągają na jasnym ubraniu łatwiej będzie je zauważyć Następne pytanie