"Żółte" alerty w sześciu województwach. IMGW ostrzega, tam pogoda znów da w kość

Ostrzeżenia IMGW - uwaga na burze! (18.05.2026)

W poniedziałek IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Alerty zaczną obowiązywać o godz. 14:00 i pozostaną w mocy do godz. 21:00.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm, lokalnie 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad" - czytamy w opisie ostrzeżenia dla Warszawy.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek (18-19.05.2026)

Jak wynika z prognozy pogody zaprezentowanej przez IMGW, w poniedziałek, 18 maja na krańcach południowo-zachodnich i zachodnich zachmurzenie będzie umiarkowane, a w reszcie kraju duże, choć z przejaśnieniami. Zgodnie z alertami, w części województw należy spodziewać się burz, jednak popadać może również na północy, zachodzie i południu. "Temperatura maksymalna od 17°C na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 20°C, 21°C na południowym wschodzie; chłodniej tylko w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę od 12°C do 16°C oraz na Podhalu i w Beskidzie Śląskim ok. 9°C" - przekazał Instytut.

W nocy miejscami może pojawić się deszcz (za wyjątkiem południowego zachodu). Na południowym wschodzie i wschodzie prognozowane są zanikające burze. Na termometrach minimalnie od 4°C na Podhalu i zachodzie po 11°C na wschodzie kraju. Najzimniej będzie w kotlinach sudeckich - tam miejscami przy gruncie do ok. -1°C.

Wtorek 19 maja będzie dniem z okresowo dużym zachmurzeniem. Miejscami pojawią się przelotne deszcze, a w drugiej połowie dnia w Bieszczadach oraz na południowym zachodzie spodziewać się można burz. "Temperatura maksymalna od 16°C miejscami na północy i obszarach podgórskich w Karpatach do 21°C na zachodzie i na wschodzie kraju, tylko nad morzem od 12°C do 15°C" - poinformowali synoptycy.

Dobudowali apartamenty na szczycie bloku z PRL w Warszawie - zobacz zdjęcia:

10

Dramat setek rodzin pod Warszawą! Nowa autostrada zburzy ich domy?! „Żyjemy na bombie”