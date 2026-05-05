Nowe centrum handlowe powstaje w stolicy. Jakie sklepy się tam wprowadzą?

Nowe centrum handlowe na Mokotowie

Na mokotowskich Siekierkach trwają prace nad nowym centrum handlowym w tej części Warszawy. Galeria o nazwie Plac Wiślany jest coraz bliżej ukończenia, a my wiemy już, jakie są pierwsze sieci i uznane marki, które wprowadzą się do wnętrz powstających przy skrzyżowaniu Alei Polski Walczącej i ul. Batalionu AK „Bałtyk”.

Wśród potwierdzonych najemców znajdują się już:

Biedronka

drogeria DM,

Media Expert,

Action,

Green Caffè Nero.

- Kolejni najemcy sieciowi są w trakcie finalizacji umów i będziemy informować o dalszych postępach w realizacji inwestycji i komercjalizacji - mówi nam Tomasz Sychowicz, przedstawiciel inwestora galerii, czyli APM Development.

Plac Wiślany - kiedy koniec prac?

Siekierki to jedna z najszybciej rozwijających się części Mokotowa. Według prognoz, już w ciągu kilku lat liczba mieszkańców Siekierek znacząco wzrośnie – tylko w najbliższym otoczeniu przyszłego Placu Wiślanego mieszka dziś kilka tysięcy osób, a kolejne etapy zabudowy są już w toku.

Jak zapewnia inwestor, nowa inwestycja wpisuje się w koncepcję tzw. miasta 15-minutowego, w którym swoje codzienne potrzeby mieszkańcy mogą zaspokoić w sąsiedztwie ich mieszkań i domów, bez konieczności dojeżdżania do innych dzielnic Warszawy.

„Od lat realizujemy na Siekierkach inwestycje mieszkaniowe i obserwujemy, jak bardzo rozwija się ta okolica. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców pojawiła się też pilna potrzeba stworzenia miejsca, w którym można zrobić zakupy, spotkać się z sąsiadami, odpocząć z rodziną czy zjeść coś dobrego. Stąd pomysł realizacji Placu Wiślanego.” - czytamy w oświadczeniu APM Development.

Nowe centrum handlowe zaoferuje klientom ponad 30 sklepów i punktów usługowych. Poza samymi sklepami, naprzeciwko Placu Wiślanego, przy skrzyżowaniu Al. Polski Walczącej oraz ulicy Batalionu AK „Bałtyk”, inwestor zrealizuje skwer parkowy z dużą ilością zieleni, ławkami i przestrzenią dla dzieci, tworząc miejsce do relaksu dla mieszkańców Siekierek.

Otwarcie Placu Wiślanego planowane jest na połowę 2027 roku.

Plac Wiślany - nowe centrum handlowe powstaje na Siekierkach:

3