Nowe centrum handlowe powstaje w stolicy. Jakie sklepy się tam wprowadzą?

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-05-05 20:02

Nowe centrum handlowe, Plac Wiślany, powstaje na warszawskich Siekierkach. Już wiadomo, że wśród najemców znajdą się m.in. tak znane sklepy jak Biedronka, czy Action. Inwestycja ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańców dynamicznie rozwijającej się części Mokotowa. Otwarcie galerii planowane jest na połowę 2027 roku.

Centrum handlowe - zdj. ilustracyjne

i

Autor: Kamil Durajczyk

Nowe centrum handlowe na Mokotowie

Na mokotowskich Siekierkach trwają prace nad nowym centrum handlowym w tej części Warszawy. Galeria o nazwie Plac Wiślany jest coraz bliżej ukończenia, a my wiemy już, jakie są pierwsze sieci i uznane marki, które wprowadzą się do wnętrz powstających przy skrzyżowaniu Alei Polski Walczącej i ul. Batalionu AK „Bałtyk”.

Wśród potwierdzonych najemców znajdują się już:

  • Biedronka
  • drogeria DM,
  • Media Expert,
  • Action,
  • Green Caffè Nero.

- Kolejni najemcy sieciowi są w trakcie finalizacji umów i będziemy informować o dalszych postępach w realizacji inwestycji i komercjalizacji - mówi nam Tomasz Sychowicz, przedstawiciel inwestora galerii, czyli APM Development.

Plac Wiślany - kiedy koniec prac?

Siekierki to jedna z najszybciej rozwijających się części Mokotowa. Według prognoz, już w ciągu kilku lat liczba mieszkańców Siekierek znacząco wzrośnie – tylko w najbliższym otoczeniu przyszłego Placu Wiślanego mieszka dziś kilka tysięcy osób, a kolejne etapy zabudowy są już w toku.

Jak zapewnia inwestor, nowa inwestycja wpisuje się w koncepcję tzw. miasta 15-minutowego, w którym swoje codzienne potrzeby mieszkańcy mogą zaspokoić w sąsiedztwie ich mieszkań i domów, bez konieczności dojeżdżania do innych dzielnic Warszawy.

„Od lat realizujemy na Siekierkach inwestycje mieszkaniowe i obserwujemy, jak bardzo rozwija się ta okolica. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców pojawiła się też pilna potrzeba stworzenia miejsca, w którym można zrobić zakupy, spotkać się z sąsiadami, odpocząć z rodziną czy zjeść coś dobrego. Stąd pomysł realizacji Placu Wiślanego.” - czytamy w oświadczeniu APM Development. 

Nowe centrum handlowe zaoferuje klientom ponad 30 sklepów i punktów usługowych. Poza samymi sklepami, naprzeciwko Placu Wiślanego, przy skrzyżowaniu Al. Polski Walczącej oraz ulicy Batalionu AK „Bałtyk”, inwestor zrealizuje skwer parkowy z dużą ilością zieleni, ławkami i przestrzenią dla dzieci, tworząc miejsce do relaksu dla mieszkańców Siekierek.

Otwarcie Placu Wiślanego planowane jest na połowę 2027 roku. 

Plac Wiślany - nowe centrum handlowe powstaje na Siekierkach:

Plac Wiślany - wizualizacje
Galeria zdjęć 3
Tu poczujesz się jak w latach 90.! Oto najstarsze centrum handlowe w Warszawie
centrum handlowe
Warszawa
sklepy