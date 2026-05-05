Audi roztrzaskane, dwie osoby martwe. Przerażający widok w miejscu wypadku

Śmiertelny wypadek w Przasnyszu na drodze krajowej nr 57

Koszmarny incydent drogowy miał miejsce we wtorkowy poranek (5 maja), w okolicach godziny 6:10. To właśnie wtedy oficer dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu odebrał dramatyczne zawiadomienie o zdarzeniu z udziałem auta na ulicy Słowackiego. Do rozbicia samochodu osobowego doszło na 145 kilometrze drogi krajowej numer 57, co natychmiast postawiło na nogi wszystkie lokalne służby ratunkowe.

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Audi A3 stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, a następnie uderzył w drzewo” – przekazała asp. Ilona Cichocka z przasnyskiej policji.

Audi podróżowało dwóch mężczyzn, jednak siła zderzenia była na tyle potężna, że medycy nie byli w stanie im pomóc. Obaj uczestnicy wypadku ponieśli śmierć na miejscu z powodu obrażeń.

Prokuratura i policja badają przyczyny tragedii w Przasnyszu

Mundurowi prowadzą obecnie zaawansowane czynności śledcze, nad którymi bezpośredni nadzór sprawuje lokalny prokurator, aby szczegółowo zrekonstruować przebieg tego tragicznego w skutkach zdarzenia. Funkcjonariusze z Mazowsza starają się również bezspornie potwierdzić tożsamość mężczyzn, którzy tego poranka znajdowali się we wraku zniszczonego pojazdu.

