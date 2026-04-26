Autobus miejski wjechał w słup. Półtoraroczne dziecko w szpitalu

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-04-26 11:54

W sobotnie popołudnie, 25 kwietnia na warszawskiej Ochocie miał miejsce niebezpieczny wypadek. Autobus komunikacji miejskiej z niewyjaśnionych dotąd powodów zjechał z trasy i uderzył w przydrożny słup. Na skutek tego zderzenia do szpitala trafiło półtoraroczne dziecko.

Półtoraroczny chłopiec ranny po wypadku autobusu który uderzył w słup
Półtoraroczny chłopiec ranny po wypadku autobusu który uderzył w słup Półtoraroczny chłopiec ranny po wypadku autobusu który uderzył w słup Półtoraroczny chłopiec ranny po wypadku autobusu który uderzył w słup Półtoraroczny chłopiec ranny po wypadku autobusu który uderzył w słup
Galeria zdjęć 10

Wypadek autobusu miejskiego na warszawskiej Ochocie

W sobotę, około godziny 17:40 na warszawskiej Ochocie, w rejonie przystanków „Pruszkowska” pojawiły się służby ratunkowe. U zbiegu ulic Żwirki i Wigury oraz Pruszkowskiej doszło do niebezpiecznego wypadku, w którym autobus komunikacji miejskiej obsługujący linię 172 wjechał w słup sygnalizacji świetlnej.

- W wyniku tego zdarzenia półtoraroczne dziecko trafiło do szpitala. Kierujący autobusem był trzeźwy - przekazał w rozmowie z „Super Expressem” mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Kierowcy poruszający się ulicą Żwirki i Wigury musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż rozbity autobus blokował jeden z dostępnych pasów ruchu, powodując utrudnienia.

Obecnie wciąż nie są jasne powody sobotniego wypadku. Bezpośrednio po zdarzeniu na miejscu szczegółowe działania prowadzili warszawscy policjanci, których zadaniem jest ustalenie przyczyn i zbadanie okoliczności tej niebezpiecznej sytuacji.

Półtoraroczny chłopiec ranny po wypadku autobusu który uderzył w słup
Galeria zdjęć 10
